Quiéren eran las víctimas del accidente del helicóptero en Los Ángeles: el homenaje del noticiero

Un helicóptero de noticias utilizado por NBC y Telemundo se estrelló en un barrio de Los Ángeles y se incendió, matando al menos a tres personas mientras los reporteros cubrían la colisión entre una camioneta SUV y un autobús urbano, según informaron las autoridades y el medio de comunicación. Más tarde, se confirmó la identidad de las víctimas.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante la transmisión en vivo que dos personas murieron el martes cuando el helicóptero se estrelló. Al menos otra persona falleció en tierra, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

El momento que se estrelló el helicóptero en Los Ángeles

“Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre esto, para asimilarlo”, dijo Williams con la voz temblorosa por la emoción. Instantes después, la transmisión se interrumpió.

No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre las posibles causas del accidente del helicóptero. Sin embargo, en el último video que la tripulación transmitió en directo antes del choque, se escucha una alarma en la cabina mientras el helicóptero pierde altitud.

Quiénes eran las víctimas del accidente aéreo en Los Ángeles

Según las autoridades, al menos cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento se incendiaron en tierra tras el incendio del helicóptero, que fue sofocado rápidamente.

Williams y el sitio web de la cadena identificaron a los fallecidos a bordo del helicóptero como Eliana Moreno, una voz familiar para NBC4 y Telemundo 52 durante la cobertura aérea de la cadena, y el piloto George Marciniw. Ambos eran empleados de Angel City Air, la compañía que operaba el helicóptero.

Moreno, nacida en el condado de Orange, se unió al equipo de helicópteros de Angel City Air en 2010, el mismo año en que se graduó en periodismo televisivo y ciencias políticas por la Universidad Chapman. Trabajó como reportera para varios medios de comunicación del sur de California y comenzó a volar con Marciniw en 2023, según informó el sitio web de NBC4.

En homenaje a Moreno y Marciniw, el noticiero se refirió a ellas como «el equipo en el cielo», y mencionó que Moreno solía publicar videos de su trabajo y que le maravillaba la vista que tenía.

Posibles causas del accidente del helicóptero: qué dijo un experto

El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti dijo que la alarma que suena en el último video del helicóptero suena como la bocina de advertencia de bajas RPM del rotor, que indica que el rotor principal ya no gira lo suficiente como para mantener el helicóptero en el aire.

“Tiene todas las características de una posible pérdida de potencia del motor y una peligrosa disminución de la velocidad del rotor principal”, dijo Guzzetti, quien solía investigar accidentes tanto para la NTSB como para la FAA.

AP