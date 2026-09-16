Registro obligatorio en Anprale: paso a paso, dónde completar el formulario para hacer trekking en la Patagonia

La temporada de trekking ya se palpita en el sur y el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (Anprale), ubicada en El Bolsón, vuelve a posicionarse como uno de los paraísos más buscados por los montañistas. Sin embargo, adentrarse en esta zona agreste y remota exige cumplir con una regla de oro innegociable: el registro previo de acampe y caminata.

Las autoridades provinciales recordaron que este trámite no es una sugerencia, sino un requerimiento de carácter obligatorio y personal. El objetivo principal no es reservar alojamiento, los refugios se manejan de forma independiente, sino dotar a las patrullas de rescate de una herramienta vital en caso de accidentes, incendios o extravíos en la cordillera.

Paso a paso: cómo completar el formulario online para recorrer Anprale

Para evitar demoras en los ingresos conocidos como Chacra Wharton o la bajada de Doña Rosa, el trámite debe realizarse con anticipación de forma digital a través de la web oficial anprale.com.

El sistema es intuitivo pero requiere precisión. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

Paso 1 (Modalidad): el sistema exige un preformulario donde el visitante debe declarar si su paso por la montaña será solo por el día o si incluirá pernocte (acampe o refugio).

el sistema exige un preformulario donde el visitante debe declarar si su paso por la montaña será solo por el día o si incluirá pernocte (acampe o refugio). Paso 2 (El recorrido): se debe seleccionar el circuito exacto a transitar. Las opciones habilitadas son: Cerro Perito Moreno, Valle del Encanto Blanco, Cerro Dedo Gordo, Circuito Troncal, Hielo Azul – Laguna Natación, y Valle del Motoco (este último solo en modalidad camping).

se debe seleccionar el circuito exacto a transitar. Las opciones habilitadas son: Cerro Perito Moreno, Valle del Encanto Blanco, Cerro Dedo Gordo, Circuito Troncal, Hielo Azul – Laguna Natación, y Valle del Motoco (este último solo en modalidad camping). Paso 3 (Fechas y contacto): hay que indicar el día exacto de llegada y la fecha de descenso. Es crucial ingresar un correo electrónico personal válido , ya que allí llegará el comprobante oficial.

hay que indicar el día exacto de llegada y la fecha de descenso. Es crucial ingresar un , ya que allí llegará el comprobante oficial. Paso 4 (Confirmación): los datos tienen carácter de declaración jurada. Cualquier falsedad en la información ingresada será responsabilidad exclusiva del titular.

Multas y controles: qué pasa si subís sin registrarte al Cajón del Azul

La falta del registro expone a los visitantes a severas sanciones y multas. A lo largo de los senderos, el Cuerpo de Guardas Ambientales realiza operativos sorpresivos y tiene la potestad de exigir la exhibición del comprobante impreso o digital en el celular en cualquier punto del recorrido.

Las autoridades también recomiendan estrictamente no modificar el itinerario ni las fechas declaradas. En un entorno de alta montaña, desviarse de la ruta notificada puede paralizar o confundir un operativo de búsqueda en caso de una tormenta repentina.

El aviso de descenso: la regla vital al regresar a casa después de un trekking por la Patagonia

El trámite no termina cuando el caminante emprende la vuelta a casa. Para que el sistema de seguridad funcione y no se activen alarmas innecesarias de búsqueda de personas, es obligatorio registrar el regreso.

El mismo día de la bajada, el visitante debe ingresar nuevamente a la web oficial y hacer clic en el botón «Aviso de descenso» (ubicado en el margen superior). Allí, solo basta con ingresar el número de registro personal que llegó al correo electrónico para cerrar oficialmente la expedición y darle tranquilidad a las autoridades.