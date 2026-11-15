«Siempre del lado de Wanda»: L-Gante se metió en el feroz cruce con la China Suárez y pidió «elegancia»
En pleno show de Martín Cirio en el estadio de Huracán, el cantante de cumbia 420 tomó partido en el nuevo escándalo mediático que estalló en Nordelta. El detrás de escena de una guerra de acusaciones patrimoniales y los explosivos dardos de la empresaria.
La guerra mediática entre Wanda Nara y Eugenia «la China» Suárez sumó un protagonista de peso. En medio de un fin de semana cargado de acusaciones cruzadas tras un violento episodio en Nordelta, L-Gante rompió el silencio y fijó una postura tajante a favor de su expareja, aunque reclamó bajar el tono por la presencia de menores.
El cantante de cumbia 420 se pronunció ante una multitud durante su participación como invitado especial en el espectáculo de Martín Cirio en la cancha de Huracán. Consultado por el streamer sobre el conflicto que paralizó las redes sociales, Elián Valenzuela no dudó en marcar la cancha: «Siempre del lado de Wanda. Siempre de ese team, ya sabés».
«Para villero estaba yo»: el pedido de L-Gante por los hijos de la pareja
Más allá de su respaldo incondicional a la conductora, el músico aprovechó el micrófono para cuestionar la exposición pública del enfrentamiento entre los adultos y reclamó mesura en el trato:
- Elegancia ante el conflicto: «Es un tema muy sensible. Hay que tratarlo sin perder la elegancia», lanzó ante los espectadores.
- El ejemplo para los chicos: «Para villero estaba el L-Gante y para esas cosas está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio», sentenció.
«Cuidame la casa que es mía»: las bombas de Wanda Nara contra la China Suárez
La intervención del artista ocurrió horas después de que escalara una feroz batalla en Instagram. Todo comenzó cuando la actriz difundió un descargo denunciando los insultos recibidos durante una discusión en el barrio privado y poniendo en duda el origen de la fortuna de la empresaria.
La respuesta de Wanda Nara fue implacable y apuntó directo contra el patrimonio, las relaciones pasadas de la actriz y la supuesta intervención de Mauro Icardi:
- Sobre su fortuna: «Tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos», disparó en defensa de los bienes gananciales de su matrimonio.
- El reclamo por la propiedad de Nordelta: «Cuidame la casa y mantenela limpia. Manteneme el orden que es mía», escribió en referencia directa al inmueble donde ocurrió el cruce.
- El desafío por las pruebas: Exigió que se difunda la grabación completa del incidente: «Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?».
- Dardo final a Mauro Icardi: Tras acusar a Suárez de permanecer «callada, sumisa, devota al macho», cerró asegurando que el futbolista redactó el comunicado de la actriz: «Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo».
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