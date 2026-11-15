«Siempre del lado de Wanda»: L-Gante se metió en el feroz cruce con la China Suárez y pidió «elegancia»

La guerra mediática entre Wanda Nara y Eugenia «la China» Suárez sumó un protagonista de peso. En medio de un fin de semana cargado de acusaciones cruzadas tras un violento episodio en Nordelta, L-Gante rompió el silencio y fijó una postura tajante a favor de su expareja, aunque reclamó bajar el tono por la presencia de menores.

El cantante de cumbia 420 se pronunció ante una multitud durante su participación como invitado especial en el espectáculo de Martín Cirio en la cancha de Huracán. Consultado por el streamer sobre el conflicto que paralizó las redes sociales, Elián Valenzuela no dudó en marcar la cancha: «Siempre del lado de Wanda. Siempre de ese team, ya sabés».

«Para villero estaba yo»: el pedido de L-Gante por los hijos de la pareja

Más allá de su respaldo incondicional a la conductora, el músico aprovechó el micrófono para cuestionar la exposición pública del enfrentamiento entre los adultos y reclamó mesura en el trato:

Elegancia ante el conflicto: «Es un tema muy sensible. Hay que tratarlo sin perder la elegancia», lanzó ante los espectadores.



«Es un tema muy sensible. Hay que tratarlo sin perder la elegancia», lanzó ante los espectadores. El ejemplo para los chicos: «Para villero estaba el L-Gante y para esas cosas está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio», sentenció.

«Cuidame la casa que es mía»: las bombas de Wanda Nara contra la China Suárez

La intervención del artista ocurrió horas después de que escalara una feroz batalla en Instagram. Todo comenzó cuando la actriz difundió un descargo denunciando los insultos recibidos durante una discusión en el barrio privado y poniendo en duda el origen de la fortuna de la empresaria.

La respuesta de Wanda Nara fue implacable y apuntó directo contra el patrimonio, las relaciones pasadas de la actriz y la supuesta intervención de Mauro Icardi: