El insólito anuncio de Martín Cirio sobre su candidatura a diputado que desconcertó a todos: qué dijo en sus historias

Martín Cirio encendió la polémica en las redes sociales tras protagonizar un inesperado giro discursivo. En pleno escenario de su show «La Noche de Martina 2», el creador de contenido anunció con aparente seriedad su intención de postularse como diputado, aunque horas más tarde publicó una historia en Instagram asegurando que todo «era bait» (un engaño digital para generar interacción).

Lejos de pasar desapercibido, el fragmento del espectáculo se viralizó de inmediato y dividió opiniones entre sus seguidores, quienes aún dudan si se trató de una simple broma escénica o de una estrategia para medir el termómetro social antes de dar un salto real.

«Voy a arrancar desde abajo»: el discurso político en pleno escenario

Ante un teatro colmado, Cirio justificó su supuesto desembarco en la arena electoral apelando a su reciente involucramiento en reclamos callejeros y causas sociales. Durante su intervención, lanzó definiciones contundentes frente al público.

«No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado», dijo frente al estadio de Huracán.

Además, aseguró que ya cuenta con un equipo armado y que trabaja en un proyecto propio, aunque evitó dar precisiones sobre el partido o espacio político que lo acompañaría. Convocó a los espectadores a impulsar el hashtag #DiputadoTwitter y cerró su discurso con una arenga de tintes proselitistas: «¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos».

El giro en redes y la incógnita sobre un proyecto real

Cuando el debate sobre su posible incursión institucional ya estaba instalado en X (ex Twitter), el propio influencer salió a desactivar la bomba con un escueto mensaje en sus historias de Instagram: «Era bait».

A pesar de la aclaración —una expresión habitual de internet para referirse a un anzuelo diseñado para provocar reacciones masivas—, la puesta en escena detallada durante el espectáculo y la mención explícita a un equipo de trabajo mantienen abierta la duda sobre si busca capitalizar su alcance digital en el terreno político o si solo sumó un paso de comedia a su show.