Sin azúcar ni harina: cómo preparar esta torta de avena, zanahorias y almendras

Esta receta sin harina ni azúcar combina sabor y textura en una receta ideal para cerrar el día con un postre saludable.

Torta de zanahoria y almendras

Torta de zahanoria y almendras

Si querés disfrutar de algo rico y saludable, esta es la receta perfecta: un pastel de avena y zanahoria.

Se trata de una combinación deliciosa y nutritiva, con mucha textura y cremosidad. Además de ser fácil de preparar, ayuda a la digestión y no lleva azúcar ni harina.

Como prepararla y qué se necesita

Ingredientes

  • 160 g de copos de avena.
  • 120 ml de leche caliente. 
  • 2 zanahorias pequeñas.
  • 70 g de dátiles. 
  • 60 gramos de almendras 
  • cáscara de 1 naranja
  • 1\2 cucharada de levadura en polvo.
  • 1 cucharadita de canela molida.
  • 1\2 cucharadita de sal.
  • 200 g de yogur griego. 
  • 300 g de queso crema (o ricotta). 
  • 60ml de miel. 
  • 50ml de crema.
  • Hojuelas de almendra

Preparación

  1. Colocar la avena y la leche caliente en un bowl. Mezclar hasta que se integren por completo.
  2. Pelar la cáscara de las dos zanahorias, retirar las orillas, después ralladas finamente añadir la zanahoria rallada al bowl con la avena. Mezclar hasta integrar completamente
  3. Luego colocar los dátiles en un vaso y agregar agua hirviendo, dejar reposar por unos minutos
  4. Triturar en pequeños pedazos las almendras. Añadir la almendra triturada en el bowl de la avena.
  5. Remover y escurrir el agua de los dátiles y pelarlos. Triturar y agregar al bowl con la avena.
  6. Rallar poca cáscara de naranja. Exprimir el jugo de una naranja entera, añadir el jugo al bowl de la avena.
  7. También agregar las cucharadas de levadura en polvo, canela molida y sal, mezclar hasta integrar todos los ingredientes
  8. Vaciar la mezcla en un molde de torta, distribuir por completo. Llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos
  9. Mientras se hornea, verter el yogur griego, el queso crema, la miel y batirlo hasta que estén muy bien integrados en una mezcla
  10. A la mezcla agregarle la crema y la ralladura de naranja, terminar de integrar, batir hasta que la mezcla esté suave
  11. Sacar la torta del horno y dejarlo enfriar
  12. En una jarra de té agregar limón, te de hojas verdes, pétalos de rosa, piñones de anís y agua caliente.
  13. Untar la primera capa con la mezcla de yogur y repetir hasta lograr que sean cuatro capas.
  14. Al finalizar este paso agregar hojuelas de almendra para decorar. Llevar al frío por una hora

Recetas

sin harinas

