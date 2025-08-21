Sin azúcar ni harina: cómo preparar esta torta de avena, zanahorias y almendras
Si querés disfrutar de algo rico y saludable, esta es la receta perfecta: un pastel de avena y zanahoria.
Se trata de una combinación deliciosa y nutritiva, con mucha textura y cremosidad. Además de ser fácil de preparar, ayuda a la digestión y no lleva azúcar ni harina.
Como prepararla y qué se necesita
Ingredientes
- 160 g de copos de avena.
- 120 ml de leche caliente.
- 2 zanahorias pequeñas.
- 70 g de dátiles.
- 60 gramos de almendras
- cáscara de 1 naranja
- 1\2 cucharada de levadura en polvo.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 1\2 cucharadita de sal.
- 200 g de yogur griego.
- 300 g de queso crema (o ricotta).
- 60ml de miel.
- 50ml de crema.
- Hojuelas de almendra
Preparación
- Colocar la avena y la leche caliente en un bowl. Mezclar hasta que se integren por completo.
- Pelar la cáscara de las dos zanahorias, retirar las orillas, después ralladas finamente añadir la zanahoria rallada al bowl con la avena. Mezclar hasta integrar completamente
- Luego colocar los dátiles en un vaso y agregar agua hirviendo, dejar reposar por unos minutos
- Triturar en pequeños pedazos las almendras. Añadir la almendra triturada en el bowl de la avena.
- Remover y escurrir el agua de los dátiles y pelarlos. Triturar y agregar al bowl con la avena.
- Rallar poca cáscara de naranja. Exprimir el jugo de una naranja entera, añadir el jugo al bowl de la avena.
- También agregar las cucharadas de levadura en polvo, canela molida y sal, mezclar hasta integrar todos los ingredientes
- Vaciar la mezcla en un molde de torta, distribuir por completo. Llevar al horno a 180 grados durante 20 minutos
- Mientras se hornea, verter el yogur griego, el queso crema, la miel y batirlo hasta que estén muy bien integrados en una mezcla
- A la mezcla agregarle la crema y la ralladura de naranja, terminar de integrar, batir hasta que la mezcla esté suave
- Sacar la torta del horno y dejarlo enfriar
- En una jarra de té agregar limón, te de hojas verdes, pétalos de rosa, piñones de anís y agua caliente.
- Untar la primera capa con la mezcla de yogur y repetir hasta lograr que sean cuatro capas.
- Al finalizar este paso agregar hojuelas de almendra para decorar. Llevar al frío por una hora
