Sin azúcar ni harina: cómo preparar esta torta de avena, zanahorias y almendras

Si querés disfrutar de algo rico y saludable, esta es la receta perfecta: un pastel de avena y zanahoria.

Se trata de una combinación deliciosa y nutritiva, con mucha textura y cremosidad. Además de ser fácil de preparar, ayuda a la digestión y no lleva azúcar ni harina.

Como prepararla y qué se necesita

Ingredientes

160 g de copos de avena.

120 ml de leche caliente.

2 zanahorias pequeñas.

70 g de dátiles.

60 gramos de almendras

cáscara de 1 naranja

1\2 cucharada de levadura en polvo.

1 cucharadita de canela molida.

1\2 cucharadita de sal.

200 g de yogur griego.

300 g de queso crema (o ricotta).

60ml de miel.

50ml de crema.

Hojuelas de almendra

Preparación