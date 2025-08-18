Cómo hacer focaccia casera con batata y romero en simples pasos

La focaccia es una opción versátil y fácil de preparar. En esta versión, te contamos el paso a paso para hacerla con batata y romero, dos ingredientes bien locales y fáciles de conseguir que le darán un toque agridulce y aromático.

Cómo hacer focaccia de batata y romero en simples pasos

Para hacer esta receta se necesita harina, levadura, agua, aceite de oliva y sal. La clave para que salga perfecta está en respetar los tiempos de levado y en no escatimar con el aceite. Una vez lista la masa, se estira en una placa, se cubre con rodajas finas de batata cruda y se espolvorea con ramas de romero fresco.

La batata, que se cocina junto con la masa, se vuelve tierna y caramelizada y aporta un toque dulce. La combinación de batata y romero no solo aporta sabor, sino también muchísimo color.

Esta focaccia se puede servir tibia o a temperatura ambiente, como entrada, guarnición o incluso como base para una comida más completa.

Lo mejor de esta receta es que puede personalizarse. Se le puede sumar cebolla morada, queso rallado o aceitunas.

Cómo hacer focaccia para 4 personas

Ingredientes:

400 g de harina 000

250 ml de agua tibia

10 g de levadura seca

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

1 batata mediana

Ramitas de romero fresco

Sal gruesa o en escamas

Preparación:

En un recipiente, disolver la levadura en el agua tibia con una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Hacer un hueco en el centro y volcar el agua con levadura y el aceite de oliva. Mezclar.

Amasar unos 10 minutos hasta que la masa esté suave y elástica. Colocar en un bol aceitado, cubrir con film y dejar levar 1 hora.

Estirar la masa en una fuente para horno previamente aceitada. Hacerle agujeritos con los dedos, sin romper la masa.

Distribuir las rodajas finas de batata sobre la superficie, presionando apenas. Agregar ramitas de romero, un chorrito de aceite de oliva por encima y sal gruesa. La sal gruesa es opcional.

Dejar reposar la focaccia armada unos 20 a 30 minutos más.

Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos.

Dejar entibiar unos minutos y servir en porciones.