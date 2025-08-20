ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Sin fritura ni aceite: cómo hacer una tortilla de papa liviana y esponjosa al horno 

Una receta simple y perfecta para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

Redacción

Por Redacción

Tortilla de papa.

Tortilla de papa.

La tortilla de papa es un clásico de la cocina casera, pero la versión tradicional lleva mucho aceite y puede resultar pesada. Por fortuna, es posible preparar una liviana y esponjosa al horno, perfecta para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor. 

El secreto está en cortar las papas finas, cocinarlas antes al horno o al vapor, y batir los huevos con un poco de leche o yogur para darle suavidad. 

Luego, se mezclan todos los ingredientes y se lleva al horno en un molde engrasado con spray antiadherente o unas gotas de aceite. Cocinar a temperatura media permite que la tortilla quede dorada por fuera y jugosa por dentro. 

Paso a paso: cómo hacer una tortilla de papa saludable 

Preparar las papas:

  • Pelá y cortá las papas en rodajas finas o en cubos pequeños. 
  • Cocinalas al horno a 180 °C por 10-15 minutos o al vapor hasta que estén tiernas pero no doradas. 

Batir los huevos 

  • En un bol, batí 4-5 huevos con un chorrito de leche o yogur natural para lograr una textura esponjosa. 
  • Salpimentá al gusto y agregá hierbas frescas como perejil o cebollino para más sabor. 

Mezclar los ingredientes 

  • Incorporá las papas cocidas al bol con los huevos batidos. 
  • Opcional: sumá cebolla, pimientos o calabaza para una versión más nutritiva. 

Hornear la tortilla 

  • Verté la mezcla en un molde apto para horno rociado antes con spray antiadherente o unas gotas de aceite. 
  • Cociná a 180 °C por 25-30 minutos, hasta que la tortilla esté dorada por arriba y firme al tacto. 

Servir y disfrutar 

  • Dejá reposar unos minutos antes de cortar para que mantenga su forma. 
  • Servila sola, con ensalada o como acompañamiento saludable de tu plato favorito. 

Con estos simples pasos, podés disfrutar de una tortilla de papa deliciosa, ligera y apta para cualquier comida del día, ideal para quienes buscan alternativas más saludables sin complicaciones. 


Temas

Cómo hacer

Tortilla

La tortilla de papa es un clásico de la cocina casera, pero la versión tradicional lleva mucho aceite y puede resultar pesada. Por fortuna, es posible preparar una liviana y esponjosa al horno, perfecta para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios