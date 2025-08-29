Como cada 29, los ñoquis son protagonistas de las mesas argentinas. Acá te traemos dos recetas saludables de este plato tradicional de fin de mes.

Recetas saludables de ñoquis para este 29: calabaza y espinaca

El día 29 de cada mes es reconocido por comer ñoquis. Este alimento se come tradicionalmente en cada hogar y se ofrece como «plato del día» en los restaurantes.

Esta costumbre tiene su origen en el noroeste de Italia, desde donde se popularizó por todo el país. Posteriormente, los inmigrantes italianos trajeron los ñoquis, conocidos como “gnocchi”, al Río de la Plata

La receta básica consiste en puré de papa hervida al que se le agrega harina, aceite y, en algunas versiones, un huevo.

Si bien los ñoquis originales se preparan con papa, también existen opciones más nutritivas: La calabaza es otra excelente opción, ya que aporta betacarotenos, vitaminas antioxidantes C y E, y minerales como potasio, fósforo, magnesio y zinc

Otra opción es la espinaca, que es muy baja en calorías y rica en agua, vitaminas (como A y K), minerales (como magnesio e hierro) y fibra. Es una excelente opción para quienes buscan algo más ligero y nutritivo. Además, el magnesio que aporta la espinaca es esencial para el funcionamiento de los músculos

Ñoquis de calabaza: ingredientes

500 gr de calabaza



150 gr de harina



1 huevo



Sal



Pimienta



Nuez moscada

Opcional: 1 cucharadita de queso parmesano.

Ñoquis de calabaza: el paso a paso

Cortar la calabaza en trozos grandes y llevar a horno hasta que esté tierna



Dejar entibiar y pisar.



Agregar el huevo y la harina, mezclar bien.



Espolvorear la mesada con bastante harina (muy importante porque ayuda a estirarla sin que se pegue).



Formar cilindros con la masa, cortar los ñoquis y darle forma con ayuda de un tenedor.



Cocinar en agua caliente.



Colar y servir con salsa y queso.

Ñoquis de espinaca: los ingredientes

½ atado de espinaca



1 taza de harina



1 huevo



Nuez moscada



Pimienta

Ñoquis de espinaca: el paso a paso