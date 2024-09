Sofía Clerici solicitó la devolución de casi 600 mil dólares: la positiva respuesta del juez Kreplak

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, tendrá que resolver sobre un planteo de la modelo Sofía Clerici, quien le pidió que levante la inhibición de sus fondos bloqueados en la investigación en su contra por lavado de dinero para destinarlos al blanqueo de capitales que vence a fin de mes, informaron fuentes judiciales.

Se trata de poco más de medio millón de dólares secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa.

Las fuentes señalaron que los fiscales que intervienen en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los US$ 569.911 que la Justicia encontró en su hogar de zona norte durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de «acompañante de viajes», es decir escort vip. El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento.

La Justicia autorizó a Sofía Clerici a entrar al blanqueo de capitales

Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco rechazaron el pedido de la modelo, pero el juez federal, Ernesto Kreplak, aceptó el planteo aunque el dinero a blanquear no le será devuelto.

“Resuelvo hacer lugar a la solicitud de transferencia del dinero secuestrado”, sostuvo Kreplak, a la vez que dispuso mantener “la medida cautelar de inmovilización de la Cuenta Especial de Regularización de Activos [CERA]” que Clerici abrió para ingresar al blanqueo. El reiterado pedido de Sofía Clerici, la ex del kirchnerista Martín Insaurralde.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como “acompañante de viajes” y manifestó que había sido «cosificada como mujer” al ser incluida en el expediente por pregunta corrupción.

Qué pasará con los casi 600 mil dólares

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se pide explicaciones, por eso buscan volcarlos al sistema legal de esa manera.

“Mis servicios y profesión, reitero, a pesar de mi extraordinaria publicidad y reconocimiento, tiene la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo, pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual”, fundamentó Clerici en un escrito.