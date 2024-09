Sol Pérez habló sobre los rumores de embarazo: Qué dijo

Sol Pérez se convirtió en el centro de atención tras asistir a los Martín Fierro 2024, premiación a la que estaba nominada como mejor panelista. Sin embargo, su nominación no fue lo que dio de que hablar, sino su aspecto físico, ya que muchos aseguraron que «parecia embarazada». Semanas después, la abogada decidió salir a aclarar los rumores.

Sol Pérez habló con Ángel de Brito sobre un posible embarazo: «La verdad es que…»

La panelista de Cortá por Lozano participó de Ángel Responde, programa del conductor de LAM, y no esquivó la pregunta que le hizo De Brito. «¿Estás embarazada, Sol Pérez?” consultó sin pelos en la lengua. La modelo, consciente de los fuertes rumores, aseguró que no está esperando un hijo, aunque la idea la entusiasma.

“Estoy buscando, hace mucho tiempo que estoy buscando. Cuando suceda y pueda decirlo, lo voy a compartir con toda la alegría de mi corazón” aseguró Sol, quien lleva casada 9 meses con el empresario Guido Mazzoni.

Luego, De Brito le contó que la pregunta venía por todos los comentarios luego de su participación en los Martín Fierro. «Sí, ya lo sé. Salí y estaba lleno de mensajes. La verdad es que estamos buscando, ojalá que en algún momento suceda y cuando pueda anunciarlo, voy a estar muy contenta» concluyó Pérez.

Ese no fue el único detalle intimo que contó Sol sobre su relación con su marido. La modelo contó que su peor momento con su pareja fue en 2019, cuando Mazzoni la dejó por un mensaje. «Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Él estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje» contó.

«Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea” expresó. “Yo la remé mucho (…) Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije ‘probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos”, reveló en vivo la panelista.

“Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más”, dijo entre risas la abogada.

Más de tres años después, la pareja dio el «sí, quiero» en noviembre del 2023 en una increíble fiesta con más de 300 invitados en el exclusivo Salón Le Dome del Hotel Sofitel, ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires.