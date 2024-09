Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas: un amigo íntimo del cantante lo confirma

En un reciente encuentro con la prensa, un amigo íntimo de Luis Miguel, confirma que El Sol se casó en secreto con su novia, Paloma Cuevas. Tras semanas de rumores sobre el estado civil del famoso cantante, este empresario reveló que el cantante ya contrajo matrimonio, esto surge después de las especulaciones que se dieron después de ver a Luismi usando un anillo de matrimonio.

Así fue confirmada la noticia de la boda: los detalles

Según publican el el medio Terra, Rafael Herrerías, en una reciente entrevista durante un evento, reveló que sí fue invitado a la boda, aunque no pudo asistir debido a compromisos personales. «Sí, claro [me invitaron a la boda]», comentó el amigo íntimo de Luis Miguel. Sin embargo, explicó que el enlace matrimonial no se llevó a cabo en Lisboa, como se había especulado, sino en un lugar aún más remoto, «más allá de Marsella».

A pesar de no haber estado presente en la ceremonia, Herrerías mencionó que felicitó a Luis Miguel por este importante paso en su vida. El empresario se mostró contento por su amigo íntimo y señaló que no tiene más detalles sobre la boda o la luna de miel, pero con estas declaraciones confirma que el cantante sí se casó en secreto con Paloma Cuevas, además añadió que le dio sus felicitaciones.

Rafael Herrerías, quien fuera administrador de la Plaza de Toros de la Ciudad de México, también expresó que no ha podido hablar con Luis Miguel en las últimas semanas debido a la apretada agenda del artista. Sin embargo, destacó que la relación entre El sol y Paloma Cuevas, va por muy buen camino, incluso describió a la diseñadora como «una gran mujer».

Finalmente, Rafael Herrerías, el amigo íntimo de Luis Miguel afirmó que aunque ha pasado algún tiempo sin comunicación directa con el cantante, le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida ahora que ya se sabe que se casó en secreto con Paloma Cuevas. “Que bueno que estén contentos, que estén bien”, concluyó, Herrerías deseando lo mejor al matrimonio.