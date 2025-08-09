ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Soledad Pastorutti reveló qué radio escucha en sus viajes y sorprendió a todos

En una entrevista, la cantante contó que es fiel oyente de Radio Rivadavia y que sigue de cerca el trabajo del periodista Ignacio “Nacho” Ortelli.

Redacción

Por Redacción

Soledad Pastoruti

Soledad Pastoruti

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar qué radio escucha para informarse durante sus habituales viajes por el país. En una entrevista, «La Sole» confesó ser una fiel oyente de Radio Rivadavia y, en particular, del periodista Ignacio «Nacho» Ortelli.

La Sole confesó: «Soy oyente de Radio Rivadavia y escucho a Nachito Ortelli»

Según supo Noticias Argentinas, durante un diálogo con Carola Urdangarin, de Rivadavia Agro, la artista afirmó: «Claro que sí, soy oyente de Rivadavia». Cuando le preguntaron si escuchaba a Ortelli, no dudó: «A Nacho, mandale un beso a Nacho».

La cantante de Arequito explicó el cambio en sus hábitos. «Viajo mucho bien tempranito… y hace rato que me gusta mucho escuchar música, pero últimamente estoy con más ganas de informarme«, contó Pastorutti.

Durante la charla, también recordó que conoce al presidente de Alpha Media, Marcelo Fígoli, con quien ha trabajado en varias oportunidades.


Temas

La Voz Argentina

Soledad Pastoruti

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar qué radio escucha para informarse durante sus habituales viajes por el país. En una entrevista, "La Sole" confesó ser una fiel oyente de Radio Rivadavia y, en particular, del periodista Ignacio "Nacho" Ortelli.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios