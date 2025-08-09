Soledad Pastorutti reveló qué radio escucha en sus viajes y sorprendió a todos

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar qué radio escucha para informarse durante sus habituales viajes por el país. En una entrevista, «La Sole» confesó ser una fiel oyente de Radio Rivadavia y, en particular, del periodista Ignacio «Nacho» Ortelli.

Según supo Noticias Argentinas, durante un diálogo con Carola Urdangarin, de Rivadavia Agro, la artista afirmó: «Claro que sí, soy oyente de Rivadavia». Cuando le preguntaron si escuchaba a Ortelli, no dudó: «A Nacho, mandale un beso a Nacho».

La cantante de Arequito explicó el cambio en sus hábitos. «Viajo mucho bien tempranito… y hace rato que me gusta mucho escuchar música, pero últimamente estoy con más ganas de informarme«, contó Pastorutti.

Durante la charla, también recordó que conoce al presidente de Alpha Media, Marcelo Fígoli, con quien ha trabajado en varias oportunidades.