Soledad Pastorutti se sinceró con dos participantes de La Voz Argentina: “No fue una buena noche” 

Las batallas en La Voz Argentina están dejando diversas sensanciones y ahora un participante de Río Negro quedó fuera de carrera. Nicolás Giménez, el joven de Bariloche, se enfrentó a Federico Mestre —popular en TikTok— interpretando Un año, la exitosa canción de Sebastián Yatra y Reik, pero no logró convencer al jurado y quedó fuera del certamen.

La presentación no estuvo exenta de críticas. Ale Sergi fue contundente: “Sentí a Fede mucho más afinado que Nico”. Lali Espósito coincidió y agregó: “Fede, estuviste más fino con la afinación y te quedó más cómoda la canción también. Y a vos, Nico, te sentí incómodo”.

Soledad Pastorutti, fue sincera al momento de la devolución: “Para mí no se logró la batalla, esa es mi sensación. No fue una buena noche, pero bueno, van a venir muchas más noches, esa es la buena noticia”, expresó intentando alentar a los participantes pese al resultado.

Finalmente, Federico Mestre fue quien siguió adelante en el programa, mientras que Nicolás se despidió de su sueño de continuar en esta edición del reality más visto de la televisión argentina.

Así fue la presentación de Nicolás Giménez, de Bariloche, en La Voz Argentina

“Un año” de Reik y Sebastián Yatra 💪🏻

La tajante decisión de Soledad en La Voz Argentina

Este domingo por la noche, en La Voz Argentina 2025 se llevaron adelante diferentes batallas de los distintos equipos. Una de ellas fue la de Segundo Maciel y Máximo Medina, que interpretaron “Yo quisiera” de Reik.

Luego de escucharlos, los entrenadores coincidieron en que a los dos les faltó energía y que cumplieron con la batalla, pero no sintieron que tenían ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última oportunidad de cantar. Entonces, cuando fue el turno de Soledad, confesó que estaba entre dos decisiones.

«Quiero decirle primero a los chicos por qué… Los dos estaban muy contentos cuando recibieron esta canción y sentí que eso los iba a poner en otro lugar para defenderla también. Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo «, comenzó expresando.

Entonces, agregó: » Hay que demostrar que queremos estar acá , no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas… Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos «.

Finalmente anunció que tenía una decisión tomada y expresó: » Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película . Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar».

«Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos «, confirmó la Sole. Al ir a abrazarlos, el entrenador comentó: » Quiero que sepan que hay mucho por aprender… Si no existiera esta ley, probablemente hubiera sido otra mi decisión».