La salud de Daniel Osvaldo: el entorno rompió el silencio tras su internación en terapia intensiva

Tras un fin de semana marcado por la profunda preocupación, el exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un hospital de Llavallol, provincia de Buenos Aires, tras ser intervenido quirúrgicamente debido a un derrame pleural derivado de un cuadro infeccioso.

Pese a encontrarse en un área de cuidados críticos, Daniel Osvaldo, el exdelantero de Boca Juniors e Inter de Milán, evoluciona lúcido, dialoga con su entorno y no presenta compromiso neurológico ni fallas multiorgánicas, mientras su familia salió al cruce de versiones alarmistas para llevar certeza sobre su verdadero estado asistencial.

¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo? La aclaración de la familia, tras la internación

El cuadro que derivó en la hospitalización de urgencia de Daniel Osvaldo, el último jueves, comenzó con dolores corporales continuos y picos febriles persistentes que motivaron una segunda consulta médica, momento en que los estudios por imágenes detectaron acumulación anómala de líquido entre el pulmón y la pleura.

Para descomprimir la zona y evitar secuelas funcionales, los cirujanos procedieron a colocarle tubos de avenamiento pleural.

En diálogo con Infobae en Vivo al Amanecer, la periodista Luciana Rubinska transmitió la palabra directa del hermano del exdeportista: «Él está lúcido, conversa y hasta siguió el triunfo de Boca ante Racing«.

Asimismo, el entorno desmintió de manera tajante trascendidos erróneos que circularon en plataformas digitales: «Hay que desmentir algunas cosas que se dijeron, como que le cortaron el pulmón o que está relacionado con adicciones«, aclararon, enfatizando que se trata de una complicación respiratoria estacional bajo tratamiento antibiótico.

La salud de Daniel Osvaldo: qué es un derrame pleural y cómo es el tratamiento, según los especialistas

Para contextualizar el diagnóstico que atraviesa Daniel Osvaldo, el médico neumonólogo José Manuel Viudes explicó en el mismo ciclo que esta afección se desencadena con frecuencia hacia el final del invierno, cuando un cuadro de gripe o neumonía previa no termina de curarse de forma adecuada y la inflamación alcanza la membrana pleural: «Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo«.

El especialista remarcó que el cuadro no implica un desenlace irreversible si se actúa a tiempo: «No significa nada grave; primero se aspira el líquido con una aguja para analizarlo y luego se coloca un tubo pequeño para retirarlo y evitar una cicatriz pulmonar de por vida«.

Respecto a los tiempos de recuperación para pacientes jóvenes, Viudes precisó que el drenaje suele mantenerse entre tres y siete días mientras se administran antibióticos endovenosos, estimando una recuperación clínica favorable en un lapso de siete a diez días.

Además, se reveló que durante la internación el exjugador tomó una decisión de salud tajante: dejar definitivamente el tabaco, un factor que —según advirtió el profesional— reduce hasta un 50% las defensas pulmonares frente a procesos bacterianos.