La salud de Soledad Silveyra: por qué los médicos evalúan operarla tras sufrir una fractura de pelvis

Soledad Silveyra permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sufrido una fuerte caída en su casa que le provocó una fractura de pelvis. Si bien en las primeras horas los médicos habían descartado una cirugía, el cuadro fue evaluado nuevamente y los especialistas analizan la posibilidad de realizar una intervención.

La novedad se conoció a partir del testimonio de la periodista Marcela Coronel, quien se comunicó con Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz. Según explicó al aire de Primicia Ya (América), los profesionales convocaron a una junta médica para determinar los pasos a seguir y definir si finalmente es necesario operarla.

“Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso”, contó Coronel.

El cuadro médico y la evolución de Soledad Silveyra

La caída en su domicilio modificó el panorama que se proyectaba para la recuperación de la actriz. Tras el accidente, Silveyra fue trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde quedó bajo observación médica.

En un primer momento, la intención de la familia era coordinar una internación domiciliaria para que el proceso continuara en su vivienda. “Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”, había explicado Baltazar Jaramillo en declaraciones a TN Show. En esa misma línea, el hijo de la artista había anticipado un escenario complejo: “Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable”.

Sin embargo, el giro en el diagnóstico dejó esa alternativa en pausa a la espera de la resolución que tome la junta médica que evalúa su estado.

El accidente doméstico ocurrió luego de varios meses en los que Silveyra ya presentaba algunas complicaciones de salud. Semanas atrás, la propia actriz contó que padecía trocanteritis, una dolencia que la obligó a suspender funciones teatrales.

A pesar de los inconvenientes físicos, la artista mantiene sus intenciones de retomar la actividad profesional una vez superado este cuadro. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, declaró públicamente antes de la internación.