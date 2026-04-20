«Solo una vez en la vida»: el video inédito desde Artemis II que muestra un «ocaso de la Tierra» desde la ventana de la cápsula Orion

En medio de una misión cargada de sensores de última generación y cámaras de resolución infinita, el momento más humano de la Artemis II llegó a través de un iPhone. El comandante Reid Wiseman compartió en sus redes sociales un video inédito y sin editar de lo que los astronautas llaman el «Earthset» (el ocaso de la Tierra), visto desde el asiento más lejano del cosmos.

La escena que describe Wiseman parece sacada de un viaje familiar, pero a 400.000 kilómetros de casa. Mientras la astronauta Christina Koch «ametrallaba» el paisaje con una Nikon y un lente de 400mm para los registros oficiales, y Victor Glover junto a Jeremy Hansen se amontonaban en una de las ventanas, Wiseman encontró un hueco en la escotilla de acoplamiento.

Allí, con el zoom de su celular al máximo, logró capturar la Tierra desapareciendo tras el horizonte lunar.

La tecnología vs. la mirada humana

Lo que hace especial al video, según el propio Wiseman, es que no tiene filtros ni recortes. Con un zoom de 8x, el astronauta asegura que la imagen es «totalmente comparable a lo que ve el ojo humano».

Es la visión cruda de nuestro planeta como una pequeña canica azul perdiéndose en la oscuridad del espacio profundo, un registro que Wiseman definió como una oportunidad única «en la vida».

Este tipo de materiales «caseros» son los que están rompiendo récords de interacciones, ya que bajan la épica espacial a la palma de la mano del lector. Mientras la NASA procesa las 7.000 fotos profesionales para el análisis científico, es este video capturado a través de una escotilla el que mejor refleja la soledad y la belleza de los cuatro pioneros que acaban de hacer historia.