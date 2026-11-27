Agapornis sorprendió a sus seguidores con un inesperado comunicado en las redes sociales. A pocas semanas de terminar el año y con una importante agenda de presentaciones, la banda anunció que se quedó sin cantante.

La noticia generó incertidumbre entre los fanáticos y despertó las especulaciones sobre el posible regreso de Melina Brizuela, anteriormente conocida como Melina Lezcano, quien estuvo al frente de la agrupación durante nueve años.

Agapornis se quedó sin cantante: el comunicado que sorprendió a sus seguidores

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda platense manifestó su sorpresa ante la situación y reconoció la preocupación por los compromisos laborales asumidos para las próximas semanas.

Aunque el comunicado no mencionó nombres, la salida corresponde a Dana Cabrera, quien había asumido como vocalista a fines de 2025.

Los integrantes de Agapornis solicitaron el acompañamiento de sus seguidores y anticiparon que se encuentran trabajando para resolver la situación cuanto antes.

Por el momento, no trascendieron los motivos del alejamiento de la artista, cuya última presentación con la banda fue el lunes 23 de noviembre.

El sugestivo gesto de Melina Brizuela que alimentó los rumores de su regreso a Agapornis

En medio de la incertidumbre, un detalle llamó la atención de los seguidores del grupo. Durante el último fin de semana, Melina Brizuela volvió a tomar el micrófono para animar el casamiento de Valentina Salezzi.

El episodio adquirió especial relevancia tras el anuncio de la agrupación.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Nuevo Día, el regreso de la histórica vocalista estaría confirmado. Sin embargo, hasta el momento, ni la artista ni la banda anunciaron oficialmente su reincorporación.

De concretarse, significaría el reencuentro de Agapornis con una de las figuras más representativas de su etapa de mayor popularidad.

Quiénes fueron las cantantes de Agapornis

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, la banda de cumbia pop atravesó diferentes cambios en su formación:

Belén Condomí Alcorta: fue la cantante original entre 2011 y 2013.

fue la cantante original entre 2011 y 2013. Melina Brizuela: permaneció en la agrupación entre 2013 y 2022.

permaneció en la agrupación entre 2013 y 2022. Aldana Masset: ocupó su lugar entre 2022 y 2023.

ocupó su lugar entre 2022 y 2023. Juliana Gallipoliti: integró la banda entre 2023 y 2025.

integró la banda entre 2023 y 2025. Dana Cabrera: se incorporó a fines de 2025.

Ahora, en vísperas de las fiestas de fin de año, Agapornis deberá definir quién ocupará el lugar vacante y cómo continuará con las presentaciones que ya tiene programadas.