Sorpresa internacional: Jack Black aparece en el adelanto del nuevo single de Ca7riel y Paco Amoroso

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso volvió a sacudir las redes sociales tras anunciar el lanzamiento de su próximo single, “Goo Goo Ga Ga”, que llegará acompañado por una inesperada aparición del actor estadounidense Jack Black en el adelanto promocional.

El anuncio se realizó junto a una imagen en la que los músicos aparecen junto al actor con electrodos colocados en la cabeza, una estética que remite a un supuesto centro de bienestar ficticio llamado “Free Spirits Wellness Center, Cryo-Cerebral Rebirth™”. En el video difundido, un hombre presenta el lugar como un espacio dedicado a la reestructuración interna y la expansión fisiológica y psicológica.

Jack Black se suma al universo de Ca7riel y Paco Amoroso en el adelanto de “Goo Goo Ga Ga”

“Lo que estás a punto de ver son imágenes de pacientes reales realizando un paso clave en el proceso de reestructuración interna”, se escucha decir al narrador al inicio del clip.

A continuación, las imágenes muestran a Jack Black emergiendo de una especie de tubo de investigación, envuelto en humo blanco, mientras grita los nombres de Ca7riel y Paco Amoroso antes de salir de cámara. Por el momento, no está confirmado si el actor participará musicalmente en la canción o si su presencia se limitará al videoclip.

El proyecto se estrenará el próximo jueves 12 de marzo y formará parte del próximo álbum del dúo.

Esta llamativa participación internacional se suma a otra colaboración que ya había generado repercusión: el trabajo que Ca7riel y Paco Amoroso realizaron junto a Sting, el histórico compositor británico y vocalista de The Police, lo que refuerza el alcance global que viene tomando el proyecto de los artistas argentinos.