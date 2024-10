¡Sorpresa! Iván de Pineda revolucionó Puerto Madryn: el video en un supermercado

Iván de Pineda, modelo y conductor televisivo, revolucionó Puerto Madryn. El mediático fue grabado mientras recorría una sucursal de La Anónima en esa ciudad de Chubut y el video se viralizó en redes sociales.

Iván de Pineda en Puerto Madryn, Chubut

«¡Sorpresa en Puerto Madryn! Iván de Pineda desata la locura en un supermercado», reportó La Voz de Madryn en su red social Facebook. Junto a la descripción, el medio local difundió el video que muestra al famoso recorriendo las instalaciones del supermercado mientras, aparentemente, grababa un spot publicitario.

El video de Iván en el supermercado de Madryn tenía miles de reproducciones y muchas personas aprovecharon la oportunidad para interactuar con el posteo del medio. Los vecinos de la localidad, incluso, confirmaron que se habían cruzado con el famoso en las playas del lugar.

Iván de Pineda tiene actualmente 47 años. Es conductor televisivo, modelo y actor. Comenzó su carrera en los años 90, desfilando para importantes marcas internacionales como Versace. Días atrás regresó a Telefe para la segunda temporada de «Iván de Viaje», un programa que busca explorar los paisajes más atractivos de Argentina.

Iván de Pineda, el «famoso más querido»

Meses atrás, el usuario @martinp5_ de la red social X, antes conocida como Twitter, hizo un posteo donde preguntaba qué famoso le caía bien a todo el mundo y dio de ejemplo al pastelero Damián Betular. La respuesta de los usuarios fue contundente: Iván de Pineda. El conductor de exitosos ciclos como «Escape Perfecto» y «Pasapalabra» fue halagado por los fanáticos y muchos contaron sus anécdotas con el exmodelo.

«Una vez me lo crucé por Recoleta de noche, me preguntó si venía de trabajar y como yo trabajaba en prensa nos colgamos hablando. Al despedirme me dijo «Te deseo muchos éxitos en tu carrera». Iván de Pineda es un hada», contó una usuaria.

Pineda se gana el corazón hasta de quienes no siguen su trabajo. Así lo contó un joven que lo conoció en los estudios de Pasapalabra sin saber quién era. «La única vez que traté con él fue tras bambalinas de Pasapalabra. No sabía ni quién ping… era y cada vez que me veía me decía: «¿Qué haces crack?, chau crack, hola crack».