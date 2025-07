Susana Giménez apuntó con todo contra Graciela Alfano y Moria Casán: “Qué asco”

Susana Giménez volvió a apuntar tajante contra Graciela Alfano y Moria Casan en el marco de una fuerte guerra de divas sin retorno que inició por un tapado que utilizó Julia Alsogaray y se disputa la pertenencia de la prenda.

Susana vs. Alfano y Moria: insultos, acusaciones de brujería y cero perdón

“Mentirosa patológica” y “loca de mierda” fueron el principio de las recriminaciones de la diva de los teléfonos a Alfano. Cuando Moria Casan tomó partido en la discusión, también se llevó su parte. Es que “La One” compartió su teoría que indicaría que a Su “le gustan las minas y no se anima a salir del closet”.

El comentario llegó a propósito de la obra con perspectiva LGBT que realiza la “Lengua karateka” junto a Jorge Marrale, “Cuestión de género”. Sin embargo, Giménez se lo tomó de mala manera, casi como un insulto y respondió con un polémico comentario: “Qué asco”.



Asimismo, antes de embarcar hacia Turquía y luego de haber confirmado que grabará “Por el mundo” junto a Marley, Giménez sostuvo que sus últimas horas fueron “horribles”: “Nunca se me saltó la cadena, el otro día sí y me hizo mal a mí también. No soy así, soy una persona pacífica, pero no aguanto la mentira porque yo nunca mentí”.



Sin embargo, volvió a calificar a Alfano: “Es mentirosa y no lo puede controlar”. Al tiempo, ratificó que “Grace” le impuso algún tipo de “gualicho”: “Me hizo una brujería, pagó US $5 mil”. Como si fuera poco, volvió a señalar a Casan: “Moria no me importa, no me interesa”.

Aunque señaló que se “arrepiente” de lo ocurrido, Susana no pediría disculpas ni por casualidad: “¡No nene! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? pero ¿cómo le voy a pedir perdón?”.