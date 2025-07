En el medio de la furiosa guerra entre Susana Giménez y Graciela Alfano, una protagonista del espectáculo brindó su opinión sobre el tema: Moria Casán habló y se posicionó del lado de Alfano. Conocé acá todo lo que dijo.

Moria Casán defendió a Graciela Alfano en su conflicto contra Susana Giménez y reveló un insólito parentesco

Durante estos días reventó una bomba impensada: una insólita pelea entre dos divas de la televisión argentina. Graciela Alfano y Susana Giménez se dijeron de todo por el tapado que utilizó María Julia Alsogaray en la reconocida tapa de la revista Noticias en los años 90.

La nueva protagonista de este escándalo es Moria Casán, que opinó sobre la situación y tomó partido por una de ellas. La diva habló con Infama, bancó a Alfano y dio a conocer un inesperado parentesco: «A mi primita la voy a defender, a lo mejor el de ella fue el que usaron para la serie. No tengo la menor idea», confesó.

Luego, el cronista le comentó sobre Susana Giménez, pero Moria lo interrumpió con una fuerte declaración: «Hablar de Susana atrasa«. El periodista no se calló y le consultó por qué «la diva de los teléfonos» no la iba a ver al teatro, a lo que dijo: «No viene a mi obra porque no la entendería«, sentenció.

Después de estas declaraciones, Alfano, que se encontraba en el estudio de Infama, confirmó el parentesco con Moria: «Es familia mía, porque somos primas hermanas«, afirmó.

El audio de Moria Casán a Graciela Alfano: «Se te envidia muchísimo»

El programa de este domingo de Infama contó con la presencia en el estudio de Graciela Alfano, luego del escándalo del «Tapadogate». Allí, la exvedette de 72 años puso al aire un audio que le envió Moria Casán por el Día de la amistad, donde aprovechó para «tirarle con todo» a Susana.

«Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. ¿Cómo no se te va a envidiar, Alfano?» comenzó Moria, que luego atacó a Susana Giménez «La otra está ahí con retiro espiritual impositivo, chupando vino, pero uno solo porque si no le duele la cabeza y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano.», sentenció.

Para finalizar dijo: «Nosotros ni registramos a ese ser. A pelearla y a batallarla con la gracia que tenemos nosotras para batallar estas pelotudeces de gente que osa enfrentarnos”, cerró.