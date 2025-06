Susana Giménez habló de su vuelta a la televisión y dijo que «no va a ser el programa de siempre»

Tras varios rumores de idas y vueltas tanto con Telefe como con El Trece, Susana Giménez decidió hablar con Intrusos y reveló que es lo que hará en su esperada vuelta a la televisión.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre su vuelta a la televisión?

Primero, la conductora aseguró que su vuelta será en Telefe: «Estuve reunida con todo Telefe. Me fue bien… hay algunas cosas, vamos a hacer algo, pero no el programa de siempre, algunas otras cosas, pero no voy a contar ahora qué», y sumó: «Así que es una cosa nueva. Voy a hacer algo. Algunos invitados sí, pero no me van a sacar nada de mentira a verdad. Yo me hablo todo el tiempo con Yankelevich, pero no hablé de la tele, con él hablamos cosas de teatro que tampoco voy a hacer por ahora. Voy a viajar».

📺SUSANA GIMÉNEZ A SOLAS CON "INTRUSOS"



🗨️"Voy a volver pero no con el programa de siempre"

🗨️"No voy a hacer teatro, estoy cansada"

🗨️"No soporto más el chusmerío"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/kUsOFAobJz — América TV (@AmericaTV) June 5, 2025

Por su parte, Rodrigo Lussich contó en el ciclo de América TV cuál será el próximo proyecto de Susana Giménez: «Si la idea es que Susana vaya a cubrir de invitada y haga alguna cosita en el Mundial de Clubes… tampoco es algo nuevo», y por su parte Adrián Pallares sumó: «Ella va siempre a los mundiales, capaz que le han ofrecido algo más. Son momentos muy turbulentos en Telefe también…».

¿Qué se sabe de la vuelta de Susana Giménez?

El 3 de junio, la conductora se mostró en su Instagram junto a Darío Turovelzky y Federico Levrino, directivos del canal ElTrece. Desde su propia cuenta, Turovelzky le escribió a la diva: «Volver a la casa de Susana es un viaje en el tiempo. La conozco desde hace más de 30 años, cuando fui asistente de producción en su programa. Hoy, desde otro lugar, sigue siendo un privilegio compartir un rato con ella. Susana está impecable, divina, con esa energía y calidez que siempre la hicieron única».

Por su parte, Andrea Taboada reveló sobre la vuelta de Susana Giménez en Intrusos: «Hace algunas horas, Darío subió un video donde estaba ella con Levrino. Hay un mensaje que ellos quisieron dar. Según me dicen fuentes cercanas a la producción de Telefe, querían enviar un mensaje a Canal 13: esto oficia de ‘es nuestra’, ‘es de Telefe'», y Marcela Tauro sumó: «Hubo un retiro voluntario de 100 personas en Telefe. Entre ellas estaba Mariana, la maquilladora de Susana. Entonces surgió la duda de ella: ¿qué va a pasar con mi maquilladora? ‘Si ustedes no la pagan, entonces no'».