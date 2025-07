El fuerte descargo de Susana Giménez contra Graciela Alfano: «Me trató de matar»

Este viernes, LAM tuvo un programa movido: después del descargo de Ángel de Brito contra Viviana Canosa, el ciclo de América recibió el inesperado llamado de Susana Giménez, para dar su versión sobre el tapado de piel de María Julia Alsogaray. Y la respuesta de la diva fue desopilante: «me cansó«, reveló en vivo. Los detalles.

Susana Giménez se cansó de Graciela Alfano: «Se cuelga de nosotros para tener prensa»

Inesperadamente, y en medio del programa, Susana Giménez llamó en vivo a Ángel de Brito e hizo un fuerte descargo contra Graciela Alfano, luego de la controversia iniciada por el tapado de María Julia Alsogaray en la icónica tapa de la revista Noticias.

«Acabo de ver que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas, pero está loca esta mina. Que ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y la hice echar. Esta mujer está loca» insistió Susana Giménez.

Y la diva de Telefe continuó: «Me cansé de esta mina, porque me hizo tantas cosas… inclusive brujerías. Entonces, me hartó. No hables más de mi, siempre me envidió, me trató de matar«.

😱 SUSANA LLAMÓ A LAM Y LIQUIDÓ A GRACIELA ALFANO



💬 "Me cansé de esta mina"

💬 "Me hizo tantas cosas, inclusive brujerías"

💬 "Siempre me envidió"

💬 "No tiene talento"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/WcGL6F2wnd — América TV (@AmericaTV) July 19, 2025

«No llegó porque no tiene talento, qué carrera de 40 años. Nunca lo hago, pero la verdad que me calentó. Ese día habló pelotudeces. Se cuelga de nosotros para tener prensa, me cansó. Tengo los huevos llenos de esta mina, que nunca fue nadie» cerró Susana Giménez, ante un Ángel de Brito sorprendido por la reacción de la diva.

Graciela Alfano respondió a Susana Giménez: «Odio profundo»

Minutos después del llamado de Susana Giménez, Graciela Alfano respondió enseguida al ataque de la diva de Telefe. «No está enojada conmigo porque nadie le hizo nada. Siempre me odió, está perdiendo el control de lo que tiene que decir o no» le confió la blonda a Karina Iavícoli, «angelita» invitada de LAM.

«A Susana le sale el odio que siempre me tuvo. Odio profundo de alguien a quien no le hice nada. Somos espejo: ella está hablando de ella, no de mi» cerró Graciela Alfano, en medio de una nueva e inesperada guerra.