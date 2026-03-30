Tamara Paganini vuelve a Gran Hermano: el duro posteo de Gastón Trezeguet que encendió la interna
A 24 años de la primera edición, Tamara Paganini vuelve al reality este lunes 30 de marzo para ocupar el lugar de Jenny Mavinga. El anuncio sacudió Telefe y generó un duro pase de facturas por el juicio millonario que Tamara le ganó al canal.
La casa más famosa del país se prepara para un giro histórico. Este lunes, durante la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, se producirá el regreso más esperado y polémico: Tamara Paganini vuelve al juego. Tras la salida de Jenny Mavinga, la producción confirmó que la subcampeona de la edición 2001 será quien cruce la puerta pasadas las 22:30.
La noticia, ratificada por Santiago del Moro, pone fin a las especulaciones que incluyeron nombres como Graciela Alfano (quien pidió 75.000 dólares de sueldo) y hasta el de «Furia» Scaglione. Finalmente, el canal apostó por la mística de la «hermanita» original.
Un regreso tras «el juicio que le ganó a Telefe»: así fue el conflicto con Tamara Paganini
La figura de Tamara no es una más. En 2001 fue un ícono, pero tras salir de la casa vivió un calvario: denunció que el programa «le arruinó la vida», enfrentó depresiones profundas y terminó ganándole un juicio millonario a Telefe y Endemol por daños a su salud mental.
Hoy, dedicada al streaming, Tamara decide saldar cuentas con su pasado. Según Del Moro, la jugadora «vuelve por todo», dispuesta a demostrar por qué es una de las participantes más recordadas de la televisión argentina.
Guerra abierta: el dardo de Gastón Trezeguet a Tamara Paganini
El anuncio no cayó bien en el entorno del programa. Gastón Trezeguet, excompañero de Tamara en 2001 y actual productor del ciclo, estalló en sus redes sociales recordando la batalla legal de su colega:
«Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano. Sería lo más justo, ¿no?», lanzó Trezeguet sin filtros.
Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal #granhermano , digo sería lo más justo no ?— Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) March 30, 2026
¿A qué hora entra Tamara Paganini a Gran Hermano?
El ingreso se producirá en vivo durante la gala de este lunes 30 de marzo, que comienza a las 22:30 por Telefe. Además del ingreso de la «India», la noche definirá quién es el nuevo eliminado de la casa, en una jornada que promete picos de rating históricos.
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