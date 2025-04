Mirtha Legrand habló de la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: “Me inclino un poco por …” 

Mirtha Legrand se refirió al escándalo desatado por la denuncia de Viviana Canosa, quien acusó a Lizy Tagliani y otras figuras públicas de estar involucradas en una presunta red de trata de menores. En «La Noche Mirtha» (El Trece), la chiqui se posicionó en el tema y dejó una advertencia para el canal luego de que se desatara esta bomba mediática.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani

“Y yo estoy muy intrigada. No sé bien quién tiene razón”, confesó la diva, visiblemente cautelosa, pero agregó: “Me inclino un poco por Lizy”.

Legrand cuestionó la forma en que Canosa manejó la situación: “¿Se hizo bien en hacer estos comentarios? No es habitual esto en televisión”. Además, destacó la magnitud del revuelo mediático: “Todos los canales, prácticamente los diarios, revistas, todo el mundo habla del tema porque fue bastante agresiva, ¿no?”.

Por su parte, Pablo Echarri, invitado al programa, fue más contundente: “Para mí, lo que hizo Canosa es un acto de crueldad, uno de los que nos tiene bastante acostumbrados. Es un modus operandi, una forma de hacer periodismo”.

Mirtha advirtió a Canal 13 luego del escándalo que desató Viviana Canosa

Mirtha también expresó su sorpresa por la cobertura que el tema ha recibido en El Trece: “A mí lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas. Nunca nos prohíbe ningún tema. Pero bueno, es un canal importante. Tiene un diario importantísimo detrás también”.

El testimonio de la ex maquilladora de Viviana Canosa

Según Elizalde, Canosa no le dio ni un día de descanso cuando falleció su madre y desmintió que la conductora haya pagado el velorio de Lizy Tagliani, como esta había afirmado. Además, aclaró que trabajó 12 años para Canosa, y no seis como se afirmó, y que lo hizo en condiciones precarias: “Dejé mi familia por ella, en negro, y ahora me dice desagradecida”.

El conflicto escaló cuando Elizalde reveló que Canosa la despidió en un momento de vulnerabilidad, obligándola a firmar un documento que no debía. “No me pagó nada, aprovechó que yo estaba mal. Ojalá le gane el juicio”, sentenció la ex maquilladora.

Por su parte, Canosa se defendió diciendo: “No debería estar en los medios. Quiere plata de arriba, le gusta vivir de arriba, ya le pagué todo, ¿qué más quiere?”. Estas declaraciones fueron refutadas por Elizalde, quien insiste en que no recibió ninguna compensación justa.