Se supo: el pedido que le hizo Adrián Suar a Viviana Canosa tras la denuncia a Lizy Tagliani  

En medio de un torbellino mediático, Viviana Canosa mantuvo una conversación telefónica con Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, debido a la imposibilidad de un encuentro cara a cara. El diálogo, descrito como amable pero firme, giró en torno a las recientes declaraciones de Canosa, que generaron controversia al apuntar contra colegas y programas del mismo canal. Suar le expresó su deseo de evitar una «casa de brujas» y altercados internos, poniendo límites a los cruces mediáticos.

Qué le dijo Adrián Suar a Viviana Canosa tras la denuncia a Lizy Tagliani

A pesar de las tensiones, Suar ratificó su apoyo a Canosa, confirmando la continuidad de su programa. Canosa, por su parte, se comprometió a encontrar un «mix» entre las expectativas del canal y su estilo, optando por bajar el tono de sus apariciones públicas.

Tras una semana de entrevistas intensas, decidió reservar sus comentarios para su programa y preparar su declaración judicial, programada para el lunes, en relación con una denuncia sobre una presunta red de trata de menores, un tema que involucró al menos a doce celebridades.

El rating también juega un rol clave. Por primera vez en cuatro años, Canosa superó a Telefe en su franja horaria, lo que refuerza su posición en un contexto competitivo. Sin embargo, el viernes se optó por moderar el tono para mantener la audiencia sin alimentar más conflictos.

«Querés pedir mi cabeza y no lo vas a conseguir»: Viviana Canosa le respondió a Mariana Fabbiani

«Mariana Fabbiani, sos una cobarde. Criticás el caso pero jamás me mencionás. Te quejás con Adrián Suar de lo que digo, ¿por qué no lo decís en público?«, comenzó Canosa su descargo contra Mariana Fabbiani, en vivo por la pantalla de El Trece.

«Parece que lo llama a Adrián Suar porque hablo de ella y de Candalaft (panelista de Fabbiani) y parece que también lo dice al aire. Porque es verdad que yo le mandé un mensaje a su marido ayer porque ya me hartó«, continuó.

«Supuestamente él (Suar) no se identifica con lo que hago yo y por eso me contrató, y dice que es importante actuar, que sabe lo que opina Adrián de mi, que alguien tiene que poner un poco de cordura en este canal», explicó los dichos de Fabbiani.

«Ella… que tiene esa sonrisa de leche La Serenísima que es más mala que la peste, porque no la quiere nadie en el canal«, deslizó durísima. Luego, agregó sin pelos en la lengua: «Yo nunca trabajé por ser la mujer de nadie, yo siempre trabajé por ser Viviana Canosa, te guste o no porque con los que salí, eran todos un par de lauchas. Yo les daba trabajo a ellos y no, ellos a mi».

«No llamen más a mis jefes, si no me quisieran acá, no me hubieran contratado. Querés pedir mi cabeza en El Trece y no lo vas a conseguir«, dijo visiblemente enojada