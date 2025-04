Habló la ex maquilladora de Viviana Canosa y la destruyó: “Obvio que miente, en todo miente” 

Habló la ex maquilladora de Viviana Canosa.

Claudia Elizalde, ex maquilladora de Viviana Canosa, rompió el silencio en el programa Infama, conducido por Marcela Tauro en América TV, y lanzó duras acusaciones contra la conductora de El Trece. “Obvio que miente, en todo miente”, afirmó Elizalde, desatando un nuevo escándalo mediático.

El testimonio de la ex maquilladora de Viviana Canosa

Según Elizalde, Canosa no le dio ni un día de descanso cuando falleció su madre y desmintió que la conductora haya pagado el velorio de Lizy Tagliani, como esta había afirmado. Además, aclaró que trabajó 12 años para Canosa, y no seis como se afirmó, y que lo hizo en condiciones precarias: “Dejé mi familia por ella, en negro, y ahora me dice desagradecida”.

El conflicto escaló cuando Elizalde reveló que Canosa la despidió en un momento de vulnerabilidad, obligándola a firmar un documento que no debía. “No me pagó nada, aprovechó que yo estaba mal. Ojalá le gane el juicio”, sentenció la ex maquilladora.

Por su parte, Canosa se defendió diciendo: “No debería estar en los medios. Quiere plata de arriba, le gusta vivir de arriba, ya le pagué todo, ¿qué más quiere?”. Estas declaraciones fueron refutadas por Elizalde, quien insiste en que no recibió ninguna compensación justa.

Qué dijo Viviana Canosa horas previas a la presentación judicial

Viviana Canosa aprovechó este fin de semana para preparar la presentación judicial. En este sentido, utilizó sus redes sociales para manifestarse.

“Bendiciones a todos! Felices Pascuas. Dios, todo lo ve” y “La resurrección empieza cuando ya no hay nada más que soltar. Y esta noche, es ese momento. Felices Pascuas”.

Canosa deberá presentarse mañana, 21 de abril, tras haber denunciado una presunta red de trata de menores que involucraría a al menos 12 figuras públicas. Entre los nombres mencionados destacan Florencia Peña, Damián Betular, Lizy Tagliani y Gonzalo Costa, lo que generó un gran revuelo en los medios.