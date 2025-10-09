Thiago Medina habló por primera vez tras salir de terapia intensiva: “Gracias por el respeto»

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, avanzó a pasos agigantados desde el violento choque en moto que puso en peligro su vida. El influencer logró salir de terapia intensiva y se encuentra recuperándose en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la institución que lo auxilió al momento del accidente.

Thiago Medina salió de terapia y emocionó con su mensaje

Daniela Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus hijas, fue la encargada en de dar a conocer los detalles de la salud del influencer, celebrando que falta poco para que pueda regresar a casa.

“Thiago ya sabe todo, esto es un proceso largo que está dando pasos agigantados. Llegó, está bien, está caminando solo, hoy empezó a caminar desde la camilla hasta el baño. Va y vuelve, así que estamos muy cerquita de lo que tantos queremos tenerlo en casa con nosotras”, comentó en un video que difundió en sus redes sociales.

En Telefe Noticias, Pilar Smith mostró un audio de Thiago Medina, quien habló por primera vez con un medio de comunicación desde su fatídico accidente.

Con una alegría en su tono de voz, agradeció al canal por siempre tratarlo con respeto y el buen trato que tuvieron con él en los últimos días: «Veo todos los programas, Georgina, Ariel, Vero, Buen Telefé, Telefé Noticias. Les mando saludo a todos y gracias por la buena onda. Gracias por el respeto y siempre cuidarnos a mí y a mi familia«.