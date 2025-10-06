Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con el gran sueño que quiere cumplir tras su internación 

Thiago Medina continúa evolucionando favorablemente tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. Luego de permanecer varios días en terapia intensiva, fue trasladado a una sala de cuidados intermedios en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Su entorno se muestra esperanzado ante los avances médicos y el buen ánimo que mantiene el ex Gran Hermano.

En ese contexto, Daniela Celis reveló el sueño que quiere lograr una vez que termine su recuperación. En Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano contó: “Dijo: ‘La vida ahora cambió. Yo quiero estudiar, yo quiero ser arquitecto’. Son 7 años. Está leyendo mucho. Él está muy bien de ánimo”

Además, cuando Juariu le consultó si Thiago recordaba algo cuando estuvo en terapia intensiva, Celis contó: «Tuvo muchos sueños esas dos semanas que estuvo dormido, dijo que no paró de soñar, algunas cosas lindas y otras no tan lindas, pero por ahora no las cuenta”.

Desde su ingreso al hospital, Thiago recibió el acompañamiento constante de su familia y de Daniela, quien no se alejó en ningún momento. Mientras tanto, sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y aliento en redes sociales.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre una posible reconciliación con Thiago Medina?

Este lunes, Daniela Celis dialogó Cortá por Lozano (Telefe) y sorprendió al hablar sobre la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina, el padre de sus hijas. La revelación se dio en el marco de una conversación profunda sobre los momentos difíciles que vivieron desde el accidente que sufrió el ex Gran Hermano.

“¿Planteaste en algún momento en darle una segunda oportunidad?”, le consultó Vicky Xipolitakis. “Vos viste que la vida es así, cuando en un segundo pasa algo que cambia todo, querés todo de vuelta como era antes. Y uno no sabe si son los sentimientos, es la cabeza, estás desencontrado”, comenzó diciendo la exparticipante del reality.

Daniela confesó que las últimas semanas fueron un torbellino emocional: “A mí me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días, pensé cosas que jamás en vida pensé que iba a pensar”, expresó, visiblemente conmovida por lo vivido.

“Es un momento muy sensible, estamos todos vulnerables y es delicado, pero sí sabemos también que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no, y seguimos siendo padres toda la vida”, admitió, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación.

También remarcó el acompañamiento que le brindó a Thiago durante su recuperación: “No lo dejé solo un día y sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, más allá de que estemos peleados”.

“Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos juntado a desayunar. Sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, es el papá de mis hijas y me muero si mis hijas no lo tienen, va a ser mi familia toda la vida”, reconoció Celis, reafirmando que, más allá del amor, hay un lazo que los mantendrá unidos para siempre.