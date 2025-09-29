Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este lunes 29 de septiembre 2025

Este lunes 29 de septiembre 2025 se conocieron más detalles de la salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado luego de protagonizar un accidente de tránsito con su moto. Los detalles en esta nota.

Qué se sabe de la salud de Thiago Medina

Thiago Medina “evoluciona estable”, según informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a TN. El mediático sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El domingo se había anticipado que el joven había tenido un cambio bastante favorable.

“Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante”, habían precisado desde la institución.

Desde hace más de dos semanas, el exparticipante de Gran Hermano permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto que le provocó fracturas múltiples en las costillas y complicaciones pulmonares.

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Días atrás, Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina. En ese contexto, Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la expareja del joven y Camilota se ofendió con la consulta.

“Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso. Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, disparó Camila.