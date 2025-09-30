La salud de Thiago Medina: “Enorme alegría”, comentó Daniela Celis

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el fuerte choque que protagonizó días atrás a bordo de su motocicleta. En ese contexto, su expareja, Daniela Celis, emitió un nuevo parte del joven que sigue evolucionando en la terapia intensiva. Los detalles.

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte que compartió Daniela Celis

“Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo”, señaló esta tarde su expareja Daniela Celis en su cuenta de Instagram, al dar a conocer un nuevo parte médico del joven que participó de Gran Hermano.

“Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros. Vio videos de sus bebés y se puso contento”, añadió la joven en sus redes sociales. Ayer, “Pestañela” había revelado mediante un video que había podido mantener una conversación con su ex.

“Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”, cerró Celis, que días atrás había señalado que lucha diariamente para que sus hijas “no se queden sin su papá”.

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Días atrás, Georgina Barbarossa y su equipo entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina. En ese contexto, Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la expareja del joven y Camilota se ofendió con la consulta.

“Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso. Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, disparó Camila.