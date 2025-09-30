Rating: ¿cómo le fue a Telefe con los premios Martín Fierro? 

Este lunes Telefe fue el canal encargado de transmitir los premios Martín Fierro de la televisión argentina. La gala que estuvo llena de sorpresas y momentos emotivos fue lo que más miró la audiencia nacional.

¿Cómo le fue a Telefe con los premios Martín Fierro?

El gran motor de la audiencia fueron los Premios Martín Fierro 2025, que arrasaron con 17.2 puntos de rating en su transmisión central, convirtiéndose en el programa más visto del mes. La segunda parte de la ceremonia alcanzó 13.2 puntos, mientras que la alfombra roja registró 9.1. También se destacaron El noticiero de la gente (7.7) y la entrega del Martín Fierro de Oro (7.5).

Telefe volvió a imponerse en el rating de septiembre 2025 y reafirmó su liderazgo en la televisión argentina. El canal de las pelotas promedió 6.7 puntos de rating mensual, muy por encima de El Trece (4.0), América TV (1.9), El Nueve (1.7) y la TV Pública (0.2).

En el promedio diario por canal, Telefe marcó 9.0, seguido por El Trece con 3.8. Mucho más atrás quedaron América TV (1.8), El Nueve (1.7) y la TV Pública (0.2).

La competencia directa también dejó cifras claras: El noticiero de la gente (Telefe) duplicó a Mediodía Noticias (El Trece) con 7.7 contra 3.9. A la tarde, Intrusos (América) se impuso a Los profesionales (El Nueve) con 2.3 contra 1.2.

Santiago del Moro tras ganar el Martín Fierro de Oro: «Me gustaría volver a hacer Intratables»

Santiago del Moro habló en Desayuno Americano tras haber ganado el Martín Fierro de Oro: «Estoy feliz, sin dormir. Estoy en la radio y le pongo onda».

El conductor se refirió a su trabajo en televisión y reveló que le gustaría volver a estar al frente de Intratables, el ciclo político que condujo en América: «Intratables marcó una época, me encantaría volver a hacerlo».

«Había cumplido un ciclo, yo necesitaba parar, eran siempre los mismos temas», reconoció.

«Me parece que el mundo está pasando por un momento que nos estamos descubriendo en esta nueva era. El periodismo tiene que reinventarse porque el mundo está cambiando y todos estamos descubriendo un nuevo lugar», aseguró.

Sobre los premios, Del Moro afirmó: «El Martín Fierro es único y todo el mundo muere por estar ahí, todo llega y anoche me tocó. Fue una sorpresa el de Oro, me dijeron el año pasado que lo ganaba y al final no sucedió. Esta vez pensé que lo iba a ganar Bendita y después que lo va a ganar Margarita. Fue un poco raro tener que anunciarme a mí mismo».