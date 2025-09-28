Estado de salud de Thiago Medina: parte médico y evolución este domingo 28 de septiembre 2025

Thiago Medina, exparticipante de «Gran Hermano», tuvo una «leve mejoría» pero sigue en terapia intensiva tras el grave accidente en moto. A 16 días de su internación con pronóstico reservado, el exjugador de GH y padre de gemelas continúa la lucha en el hospital de Moreno.

Su expareja, Daniela Celis, compartió el último parte médico de Thiago Medina que trae un respiro de esperanza, aunque la situación por la afectación de sus pulmones sigue siendo delicada. Te contamos todos los detalles de su estado de salud hoy.

¿Cómo está Thiago Medina?: Una noticia que llevó esperanza a su familia

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado desde el 12 de septiembre 2025 tras un grave accidente en moto. Su estado es delicado, pero en las últimas horas se registró una pequeña mejoría.

En las últimas horas, tanto Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, como Camila Deniz, hermana de Thiago, compartieron un breve pero alentador mensaje a través de sus redes sociales. «Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual«, publicaron.

El parte, aunque escueto, trajo alivio entre sus seguidores, quienes desde el inicio del episodio siguen cada actualización médica con atención. Celis también reiteró el pedido que realiza en cada publicación: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas».

¿Cómo está Thiago Medina?: El grave accidente que lo mantiene internado

Desde hace más de dos semanas, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente en moto que le provocó fracturas múltiples en las costillas y complicaciones pulmonares.

El accidente provocó que Thiago fuera sometido a una cirugía el 19 de septiembre para reparar la parrilla costal, debido a que ocho de sus costillas resultaron fracturadas. Desde entonces, sus pulmones son el principal foco de atención médica, al ser los órganos más comprometidos.

La última comunicación oficial del hospital, publicada el martes pasado, reveló que el joven había sufrido un episodio de descompensación respiratoria, aunque la respuesta médica fue inmediata y logró estabilizar la situación.

Con información de Noticias Argentinas.-