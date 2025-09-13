Thiago Medina sufrió un grave accidente: el ex Gran Hermano está internado con pronóstico reservado

Thiago Medina, exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano, sufrió un grave accidente este viernes cuando circulaba en su moto y fue internado de urgencia en un hospital de Moreno. Su estado es de pronóstico reservado, según informó su expareja, Daniela Celis, quien lo acompaña junto a la hermana del joven.

Thiago Medina sufrió un accidente y fue operado de urgencia

Celis, con quien Medina tiene dos gemelas, Aimé y Laia, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: «Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo». En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó: «No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos». Según supo Noticias Argentinas, el accidente se produjo por la noche en un cruce con poca señalización, donde la moto de Medina impactó contra un auto.

Pedidos de oración y la repercusión en redes

La noticia generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales, expresando: «Vamos, todo va a estar bien».

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. En mayo de 2025, la pareja se había separado.

La familia y amigos de Thiago esperan con angustia el parte médico tras la intervención quirúrgica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.