Abrieron la inscripción para la segunda ronda de negocios del RIGI, enfocada en hidrocarburos y energía

Nación abrió las inscripciones para la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocada en los sectores de hidrocarburos y energía. El encuentro se realizará el 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires (con sede a definir), y apunta a vincular a las grandes empresas con proveedores nacionales.

La convocatoria prevé reunir a 60 compañías compradoras con más de 2.000 empresas proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología. Las firmas interesadas en participar de las reuniones comerciales deberán completar su inscripción hasta el 16 de noviembre. En tanto, quienes quieran asistir a las charlas, paneles y actividades de vinculación podrán anotarse hasta el 30 de noviembre.

El objetivo es facilitar el contacto entre las empresas que impulsan grandes proyectos y las pymes que integran o buscan incorporarse a sus cadenas de abastecimiento. Entre los rubros convocados se encuentran la provisión de arena, áridos, cemento y acero, la metalmecánica, la fabricación de bombas, motores y equipos, el transporte, la logística y los servicios de perforación y fractura.

La nueva jornada dará continuidad a la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizó el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, y estuvo orientada a minería, industria e infraestructura. En aquella oportunidad participaron 43 grandes compañías compradoras y alrededor de 1.800 firmas proveedoras, con más de 2.500 reuniones comerciales.

Qué modalidades de inscripción incluye la jornada

La convocatoria contempla tres modalidades de inscripción. Las empresas nacionales que ofrecen bienes, servicios, tecnología y obras pueden registrarse como proveedoras, mientras que las compañías tractoras de los sectores de petróleo, gas y energía pueden hacerlo como compradoras.

Esta última categoría permitirá a las grandes empresas presentar sus necesidades de abastecimiento y requerimientos de contratación. Por su parte, los proveedores podrán mostrar su oferta y establecer contactos directos con potenciales clientes a través de reuniones de negocios.

También habrá una inscripción para participantes generales, destinada a quienes quieran asistir a las actividades, los paneles y los espacios de networking. Sin embargo, esta modalidad no habilita a participar de las reuniones comerciales B2B con las empresas compradoras.

La participación en el encuentro será gratuita. La inscripción y los detalles de la convocatoria están disponibles en el sitio oficial de la Ronda de Negocios RIGI.