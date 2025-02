Tomás Dente sorprendió a todos al opinar sobre Fer Dente: “No volvería a ser su hermano”

El periodista de espectáculos Tomás Dente lanzó polémicas declaraciones sobre su relación con su hermano, el conductor Fer Dente. En una reciente entrevista, Tomás fue consultado sobre cómo lleva el vínculo fraternal y su respuesta no dejó lugar a dudas sobre los sentimientos que alberga.

Tomás Dente sorprendió a todos al opinar sobre Fer Dente

Tomas Dente: “Si tuviese que volver a nacer, elegiría no tener de hermano a Fer Dente” pic.twitter.com/sNhDuf9DXH — Real Time (@RealTimeRating) February 27, 2025

“No volvería a ser hermano de Fer Dente”, afirmó tajante el periodista, dejando atónitos a quienes lo escuchaban. Cuando el entrevistador insistió con la pregunta “¿Volverías a ser hermano de Fer Dente?”, Tomás profundizó en su postura: “Si creyera en la reencarnación —que no creo—, no volvería a ser hermano de Fer Dente. De hecho, me pesa bastante. Si tuviese que volver a nacer siendo Tomás, elegiría no tenerlo como hermano”.

Las declaraciones, cargadas de sinceridad y crudeza, generaron revuelo en los medios y las redes sociales. Este nuevo escándalo se suma a la atención que Tomás ya había recibido en las últimas horas por sus comentarios sobre Morena Rial, lo que lo posiciona una vez más en el ojo de la tormenta mediática. Por el momento, Fer Dente respondió públicamente a las palabras de su hermano.