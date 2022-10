«Tomé medicación»: La China Suárez contó cómo le afectó la pelea con Wanda Nara

Eugenia «China» Suárez reveló que tuvo que tomar medicación tras el escándalo del WandaGate. En aquel momento la habían acusado de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sus declaraciones se dieron ayer en el marco de su visita a Almorzando con Juana.

Aunque ahora está en una relación con el cantante Rusherking y haya intentado dejar todo atrás, sigue sufriendo las críticas constantes del público en las redes sociales. Tanto, que confesó que esto repercutió mucho en su salud y que tuvo que tomar medicación para poder afrontar el problema.

“¿Cómo afecta que estén hablando de vos constantemente?”, le consultó la conductora a La China. Ante esto, Suárez respondió: “Uno por momentos se acostumbra. Yo ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero obviamente que no siempre estoy bien. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho a decir cualquier cosa sobre el otro?”.

“Por supuesto que me lastima, muchísimo, y es impotencia. Mucha gente de mi familia me dice por qué no salgo a aclarar. Siempre está esa cosa de la desesperación cuando se dice algo que no es real. Pero tampoco es la solución, es peor porque se habla más”, agregó.

“Yo tomé medicación (…) Lo que pasa es que, desde afuera, la gente que no me conoce, me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Y eso me jugó muchas veces en contra, porque es: ‘Démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable’. Pero yo soy introvertida, no entro a un lugar y soy el alma de la fiesta o soy el centro de atención. A lo mejor esperan eso de uno porque estoy muy expuesta, pero en general soy la que está a un costado y hasta que no me vienen a hablar. Yo no me acerco”, contó en el programa.

En ese sentido, reflexionó: “Creo que, si hay algo bueno que le saco a todo esto, es que se habló de muchos temas de la moral, de los prejuicios…y creo que ha servido para poner muchas cosas sobre la mesa. A veces es tanto el nivel de información y de invento constante… que decís: ‘Bueno, dale’. A mí no me dan la cantidad de horas del día para hacer las cag… que dicen que me mando”.

También habló sobre las amistades que perdió luego del conflicto de pareja, ya que rompió vínculo con Zaira Nara y Paula Chaves, quienes se posicionaron del lado de Wanda. Al respecto, explicó que “eso le pasa a todo el mundo. Uno crece, a mí me vieron crecer porque estoy desde muy chica en la tele, pero es la vida. Por algo la gente más grande tiene dos amigos como mucho, porque vas eligiendo”.

NA