El sueño de la casa propia ya es una realidad para varias familias de Añelo: entregaron terrenos y viviendas

Residentes locales, mediante previa inscripción en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (R.U.Pro.Vi.), pudieron concretar el acceso a lotes y viviendas en el Barrio Nuevo Horizonte. La movilidad y ascenso en la cantidad de habitantes que supondrá en unos años la ciudad de Añelo, producto del desarrollo hidrocarburífero que supone la cuenca Vaca Muerta, hace que la zona de la meseta constituya un desafío para las autoridades locales y su capacidad para brindar soluciones habitacionales.

En ese sentido, la municipalidad hizo efectivo el pasado viernes la entrega de lotes y viviendas, los cuales son, aproximadamente, de 146 metros cuadrados. En diálogo con Diario Rio Negro, la secretaria de catastro, Mayra Araneda, valoró, en referencia a las viviendas, que las mismas pertenecen a un plan habitacional propio de la actual gestión municipal. Antes, expresó la funcionaria, «nosotros no teníamos ese beneficio. Habíamos trabajado con casas que corresponden al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)».

Previamente a la entrega de esta tanda de lotes y viviendas, Araneda informó a este medio que ya se habían adjudicado 31 casas. La continuación de esta politica habitacional dependerá, comentó la secretaria de catastro, de la ampliación del ejido urbano hacía la meseta, ítem que ya se debate en el Consejo Deliberante.

Mayra Araneda (Izquierda) y Elena Castillo (derecha), secretaria y directora de catastro, respectivamente.

Vivir en Añelo, requisito fundamental

En cuanto a las familias propietarias, las responsables del área manifestaron que se realizaron análisis mediante entrevistas, en donde su tuvo en cuenta variables como necesidades básicas insatisfechas, además de verificar que, fehacientemente, las familias residan en la localidad.

Puede ocurrir, comentaron Araneda y Castillo, que una persona certifique domicilio en Añelo, pero que en la práctica su vida este en otro lugar. Para evitar ese tipo de situaciones, y que realemente el adjudicatario desarrolle su vida en la localidad, se estipuló, por ejemplo, pedir a las familias con hijos la constancia de alumno regular en las instituciones educativas.