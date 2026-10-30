La Noche de Mirtha y PH: Podemos Hablar: quiénes son los invitados de este sábado 31 de octubre

La televisión argentina se prepara para una nueva competencia este sábado 31 de octubre de 2026, con La Noche de Mirtha y PH: Podemos Hablar como protagonistas. Los programas de El Trece y Telefe confirmaron sus invitados para una noche que combinará actualidad, espectáculo, historias personales y algunas polémicas.

Juana Viale continuará al frente de La Noche de Mirtha, mientras su abuela, Mirtha Legrand, sigue recuperándose de sus problemas de salud. Por su parte, Andy Kusnetzoff recibirá en PH a cinco personalidades, entre ellas la China Ansa y Santiago Maratea, quienes protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la grabación del ciclo.

La Noche de Mirtha: quiénes son los invitados del sábado 31 de octubre

La Noche de Mirtha se emitirá este sábado desde las 21:30 por El Trece, con Juana Viale nuevamente a cargo de la conducción.

Según confirmó el canal, los invitados serán:

María Fernanda Callejón: actriz y panelista de La mañana con Moria, que continúa presente en la actualidad del espectáculo.

actriz y panelista de La mañana con Moria, que continúa presente en la actualidad del espectáculo. Manu Jove: periodista, politólogo y conductor, vinculado al análisis de la actualidad política.

periodista, politólogo y conductor, vinculado al análisis de la actualidad política. Noelia Marzol: bailarina y actriz, que se prepara para regresar al espectáculo SEX, dirigido por José María Muscari.

bailarina y actriz, que se prepara para regresar al espectáculo SEX, dirigido por José María Muscari. Mauro Szeta: periodista especializado en policiales, reconocido por su cobertura de casos judiciales y hechos de inseguridad.

La mesa combinará espectáculos, actualidad política, temas judiciales y experiencias personales, con invitados de perfiles diferentes.

La presencia de Juana Viale se debe a que Mirtha Legrand continúa recuperándose de una neumonía que requirió su internación. Aunque ya recibió el alta médica y realizó algunas salidas familiares, todavía no retomó la conducción de su histórico programa.

PH: Podemos Hablar: los cinco invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado

En Telefe, Andy Kusnetzoff estará al frente de una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, el ciclo que reúne a figuras del espectáculo y la actualidad para compartir historias personales.

Los invitados confirmados son:

Benjamín Amadeo: actor y cantante, con una trayectoria que combina televisión, cine y música.

actor y cantante, con una trayectoria que combina televisión, cine y música. La China Ansa: periodista y participante de MasterChef Celebrity, que recientemente estuvo involucrada en rumores sobre un supuesto romance con Pablo Migliore.

periodista y participante de MasterChef Celebrity, que recientemente estuvo involucrada en rumores sobre un supuesto romance con Pablo Migliore. Rafael Ferro: actor de reconocida trayectoria en televisión, cine y teatro.

actor de reconocida trayectoria en televisión, cine y teatro. Mercedes Funes: actriz con una extensa carrera en ficciones argentinas.

actriz con una extensa carrera en ficciones argentinas. Santiago Maratea: influencer conocido por sus colectas solidarias y por su participación en distintas polémicas mediáticas.

La emisión tendrá un condimento especial, ya que dos de los invitados protagonizaron una fuerte discusión durante la grabación del programa.

Escándalo en PH: qué pasó entre la China Ansa y Santiago Maratea

Antes de su emisión, PH: Podemos Hablar quedó envuelto en una polémica por un enfrentamiento entre Santiago Maratea y la China Ansa.

Según trascendió en distintos medios nacionales, la discusión comenzó cuando la periodista le hizo preguntas al influencer sobre las colectas que organizó, entre ellas la destinada a Independiente.

Las consultas incomodaron a Maratea y el intercambio fue subiendo de tono, al punto de que Andy Kusnetzoff debió intervenir para intentar calmar la situación.

El influencer reconoció posteriormente que se había enojado durante la grabación y que incluso consideró retirarse del estudio.

Por su parte, Ansa se mostró afectada por el episodio, aunque las versiones sobre lo sucedido fueron diferentes.

El enfrentamiento se convirtió en uno de los principales atractivos de la emisión del sábado, ya que el público podrá conocer cómo se desarrolló la conversación y qué parte del intercambio quedó incluida en la edición final.

La competencia del sábado entre El Trece y Telefe

Con propuestas diferentes, La Noche de Mirtha y PH: Podemos Hablar buscarán captar la atención de los televidentes durante la noche del sábado.

Mientras Juana Viale apostará por una mesa vinculada a la actualidad y el espectáculo, Andy Kusnetzoff ofrecerá conversaciones personales y momentos de debate entre sus invitados.

La expectativa estará especialmente puesta en PH, después de las versiones sobre el enfrentamiento entre la China Ansa y Santiago Maratea, que generaron repercusiones incluso antes de la emisión del programa.