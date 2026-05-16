Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River en la final del Apertura: formaciones, hora y TV

Este domingo, Argentinos Juniors y Belgrano decidirán al segundo finalista del Torneo Apertura del futbol argentino, que se enfrentará a River en busca del título el próximo 24 de mayo en el Marío Alberto Kempes de Córdoba.

Argentinos llega a esta instancia luego de eliminar en octavos de final a Lanús por 1-0 y a Huracán en cuartos (1-0). Por otro lado, Belgrano llega envalentonado a este duelo decisivo. En el primer mata mata, el Pirata venció a Talleres de visitante por la mínima, dejando eliminado al clásico de toda la vida. Luego, en cuartos y en su cancha derrotó a Unión por 2-0 para llegar a estar entre los cuatro mejores del torneo.

Ambos integraron la Zona B y el último antecedente entre ambos fue en la 3° fecha de este torneo, en un empate sin goles también en el Diego Armando Maradona.

El Bicho será local en La Paternal, donde es una máquina de ganar. De los últimos 25 partidos que disputó en su casa, ganó en 17 encuentros, empató seis y perdió solo dos. Para este encuentro decisivo, Nico Diez pondrá en cancha el equipo de memoria, que viene demostrando un gran futbol en los últimos partidos.

Por otro lado, Belgrano irá a buscar el triunfo con un regreso esperado. Lucas Passerini, que fue expulsado ante Belgrano y cumplió una fecha de suspensión ante Unión, retornará al once inicial en lugar de Nicolás Fernández

Posibles formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Facundo Jaimikoski. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Santiago Longo y Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 17:00.

TV: TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.