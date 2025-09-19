Tras seis años juntas, Karina Jelinek y Flor Parise se separaron en medio de los planes de boda

Karina Jelinek y Flor Parise terminaron su noviazgo tras seis años juntas y en medio de la planificación de su casamiento, que se iba a realizar a fin de año en una playa de Tulum, en México.

En junio de este año tuvieron una pelea. La modelo tildó de «tóxica» a su pareja en redes sociales, pero después se arrepintió y se reconciliaron.

La modelo anunció su separación en redes

Sin embargo, ahora la pelea habría sido más profunda porque Jelinek afirmó en redes que se encuentra soltera. «Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera», escribió la modelo.

Karina Jelinek y Flor Parise comenzaron su relación hace seis años, pero siempre fueron una pareja con muchas discusiones y separaciones. Tenían el sueño de casarse a fin de año en México, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

Karina ya estuvo casada con Leo Fariña, en una relación tan mediática como escandalosa porque él después estuvo preso por lavado de dinero en la causa conocida como «La ruta del dinero K».

Por su parte, Flor Parise estuvo casada con Gabriel Liñares, conocido como «Lechuga», un empresario con quien tuvo a su hijo Benicio.