Trucos para limpiar la pileta y dejarla lista para el verano

Con la llegada del calor, tener la pileta lista es un objetivo clave para disfrutar de los días de verano. Sin embargo, no hace falta invertir en productos caros porque con algunos trucos económicos se puede lograr una limpieza efectiva y, mantener el agua en buenas condiciones.

Trucos económicos para limpiar la pileta

El primer paso es ocuparse de las paredes y el fondo de la pileta, donde suelen acumularse algas y suciedad. Antes de llenar, se recomienda cepillar bien con un cepillo de cerdas duras. Un truco casero es usar bicarbonato de sodio espolvoreado en las zonas más manchadas para potenciar la limpieza.

En cuanto al agua turbia, existe una solución económica con vinagre blanco. Para ello, hay que agregar medio litro cada 10.000 litros de agua. Esto ayuda a equilibrar el pH y evitar los malos olores, reduciendo el uso excesivo de cloro. Este método es sustentable y seguro para toda la familia.

Otro punto importante es evitar la proliferación de algas verdes, un problema común en el verano. En este punto, una opción económica es preparar una mezcla casera con sal gruesa y cepillar el fondo para despegarlas y prevenir su expansión sin necesidad de usar químicos fuertes.

Además, para el mantenimiento del agua, un paso simple es colocar botellas plásticas congeladas flotando en la pileta. Este truco casero ayuda a mantener el agua más fresca y retrasa el crecimiento de microorganismos, reduciendo la necesidad de productos químicos.

A su vez, para la prevención del sarro y manchas también puede resolverse de manera económica. Esta opción consiste en pasar un trapo empapado en vinagre en los bordes de la pileta antes de llenarla. Esto evita acumulación de sales y mantiene la superficie más limpia por más tiempo.

Otra recomendación económica es usar una lona para taparla. Acá se puede improvisar con plásticos resistentes para cubrir la pileta cuando no se usa. De esta manera, se evita la caída de hojas, polvo e insectos y así se mantiene el agua limpia por más tiempo.

Paso a paso para acondicionar la pileta sin gastar de más

Con estos trucos caseros, económicos y fáciles de aplicar, se puede tener la pileta lista para el verano sin gastar de más ni recurrir a químicos costosos:

Cepillar paredes y fondo con bicarbonato.

y fondo con bicarbonato. Lavar bordes con vinagre para prevenir sarro.

con vinagre para prevenir sarro. Llenar con agua y equilibrar pH con vinagre blanco.

y equilibrar pH con vinagre blanco. Usar sal gruesa para combatir algas verdes.

para combatir algas verdes. Proteger el agua con una lona.

con una lona. Pasar el barrefondo periódicamente.

periódicamente. Retirar bichos y hojas.

Lo importante es mantener una rutina sencilla de prevención para disfrutar el agua siempre limpia y no trabajar cada semana aprovechando ese tiempo para disfrutar.

Preparar la pileta para el verano no tiene por qué ser un gasto extra. Con creatividad y soluciones prácticas, es posible transformar el espacio de agua en un lugar fresco, limpio y sustentable para toda la temporada.

