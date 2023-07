Twitter le dice adiós al «pajarito»: así será el nuevo logo que anunció Elon Musk

Twitter le dirá adiós a su icónico «pajarito». Así lo anunció el empresario Elon Musk, dueño de la red social, quien a través de una serie de tuits insinuó que, dentro de muy poco tiempo, la plataforma tendrá «una despedida de la marca».

Al parecer el isotipo será reemplazado por la letra «X».

El primer indicio lo dio a conocer Musk durante la madrugada de este domingo. Por medio de un breve video, los usuarios pudieron apreciar cómo la imagen del pajarito de Twitter mutaba a una letra «X» que parpadeaba un par de veces.

Sin mayores precisiones, y con un gran enigma sobre él, en cuestión de horas la publicación ya había tenido más de 18 millones de reproducciones, cerca de 100 mil ‘me gusta’, y más de 10 mil comentarios.

Prontamente, el empresario salió a dar explicaciones. «Pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pájaros”, escribió Musk.

Ya de madrugada, el magnate lanzó un posteo desafiante: «Si se publica un logotipo X lo suficientemente bueno esta noche, lo publicaremos en todo el mundo mañana«, escribió. Y parece que uno le gustó, porque el cambio de logo se daría este mismo lunes.

No conforme, Musk escribió más sobre el tema. «No estoy seguro de qué pistas sutiles lo dieron, pero me gusta la letra X»; y en otro expresó que «Si X tiene el estilo más cercano a algo, debería, por supuesto, ser Art Deco».

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8