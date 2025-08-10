Último día de batallas en La Voz Argentina: a qué hora verlo este domingo

La Voz Argentina sigue avanzando y «Las Batallas» están llegando a su fin. Esta fase, que estuvo llena de adrenalina, desafíos y polémicas se termina y los participantes se prepararán para afrontar una nueva etapa más complicada.

El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito seguirán trabajando, aunque cada vez se tendrán que poner más estrictos a la hora de ver la actuación de los cantantes.

Así como en la primera instancia los coaches tuvieron ayudantes, cuando pasen al próximo desafío también tendrán co-coaches de lujo para que los ayuden a preparar a los concursantes.

Durante estos duelos que se fueron llevando adelante, los participantes se fueron enfrentando entre ellos y algunos ya debieron abandonar la competencia. De hecho, algunas de las decisiones que tomaron los jurados desató algunas tensas situaciones, ya que nadie quedarse afuera.

A qué hora ver La Voz Argentina

Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

Cómo es la próxima etapa de La Voz Argentina

A partir del lunes 11 de agosto a las 21.45 horas, el programa dará inicio a Los Knockouts, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos.

Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen.

Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de «robar» hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.

Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.