Un matemático develó la fórmula para saber si le gustás o no a una persona 

Las matemáticas lo hicieron de nuevo y, ahora, ayudan con una fórmula que se viralizó en redes sociales para saber si la persona que te gusta tiene un sentimiento recíproco con vos o no.

La fórmula la presentó el ingeniero guatemalteco Chacho, quien tiene un popular canal donde vierte sus conocimientos sobre las matemáticas. Se llama @aprende_con_chacho, donde tiene miles de seguidores. Allí, en un pizarrón, el muchacho explica la regla de tres simples en base a «si te busca, le gustas» y qué pasa «si no te busca».

“Si te busca, le gustas, y si no te busca, ¿qué es lo que pasa?”, comienza explicando el profesor de matemáticas, que brinda respuestas de estas características también en Youtube.

Y continúa: «aplicamos la regla de 3, si no te busca por le gustas dividido si te busca para encontrar la variable X».

Así, la fórmula para despejar la X es: si no te busca por le gustas, dividido si te busca. Hay que simplificar las palabras “si”, luego “te” y por último “busca”. Eso da como resultado final: “no le gustas”.

«Con esto estamos indicando que si no te busca, definitivamente no le gustas. Y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática», cerró Chacho.

El video ya tiene más de 16 mil likes y más de 100 mil reproducciones solo en Tik-Tok, y llegó al resto de las redes donde también consiguió otras tantas reproducciones.