Griselda Siciliani quedó en el centro de las repercusiones en las redes sociales por un gesto que tuvo con un repartidor durante su estadía en Uruguay, donde se encuentra por compromisos laborales.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de sus días en Montevideo. Entre los comentarios apareció el de un trabajador que decidió contar la experiencia que vivió al llevarle un pedido a domicilio.

El gesto de Griselda Siciliani con un repartidor que se volvió viral

El hombre relató que la actriz lo esperó personalmente en la puerta del edificio donde se hospeda, pese al frío. Además de recibirlo con amabilidad, Siciliani le dejó una propina.

El repartidor destacó la sencillez y la cordialidad con la que fue atendido y decidió agradecerle públicamente.

Su comentario no pasó inadvertido entre los seguidores de la actriz, quienes celebraron su actitud. Incluso, la propia Siciliani reaccionó con un me gusta al mensaje del trabajador.

Qué hace Griselda Siciliani en Uruguay

La actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional tras su separación de Luciano Castro.

En Montevideo, Siciliani participa del rodaje de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video en la que interpreta a Zulema Yoma.

Además, presentó junto a Carlos Casella Boîte, un espectáculo que combina música, actuación y humor, con el que agotó dos funciones en el Teatro El Galpón.

En medio de sus compromisos laborales, un encuentro cotidiano con un repartidor terminó convirtiéndose en una historia viral.