Adrián Suar y Griselda Siciliani se preparan para desembarcar nuevamente en Netflix con una de las grandes apuestas argentinas de la plataforma para cerrar 2026. Se trata de Felicidades, la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral que protagonizaron en 2024.

La plataforma de streaming presentó este viernes 27 de noviembre el tráiler oficial de la película, dirigida por el reconocido cineasta español Álex de la Iglesia, y confirmó su fecha de estreno.

La ficción combina humor negro, conflictos familiares y elementos sobrenaturales, con una celebración de cumpleaños que termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

De qué trata Felicidades, la nueva película argentina de Netflix

La historia tiene como protagonistas a Julián (Adrián Suar) y Felicitas (Griselda Siciliani), un matrimonio que atraviesa una profunda crisis.

En un intento por recuperar la relación, Julián organiza una fiesta de cumpleaños para su esposa. Sin embargo, sus planes cambian cuando una médium interviene en la celebración.

A partir de ese momento, los invitados comienzan a enfrentarse a sus propios secretos y contradicciones, mientras una misteriosa casa se convierte en el escenario de situaciones cada vez más inquietantes.

El nuevo tráiler anticipa una comedia en la que las apariencias, las mentiras y los vínculos familiares quedan expuestos, bajo la particular mirada cinematográfica de Álex de la Iglesia.

Quiénes integran el elenco de Felicidades

Además del reencuentro artístico de Suar y Siciliani, la película reúne a reconocidas figuras del espectáculo:

Benjamín Vicuña.

Violeta Urtizberea.

Mike Amigorena.

Martín Garabal.

Mónica Raiola.

Diego Capusotto, con una participación especial.

Rodada íntegramente en Buenos Aires y producida por Preludio, la película marca la primera experiencia de Álex de la Iglesia al frente de una producción argentina de Netflix.

Del éxito teatral a una apuesta internacional de Netflix

Felicidades conquistó al público porteño durante 2024, con sus funciones en el Teatro El Nacional y más de 130.000 espectadores.

Para su adaptación cinematográfica, el dramaturgo Mariano Pensotti trabajó junto a Álex de la Iglesia en el guion, trasladando el universo de la obra teatral a la pantalla.

El proyecto también representa un nuevo encuentro profesional entre Suar y Siciliani, quienes vuelven a interpretar a los personajes que les dieron tantas satisfacciones sobre el escenario.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

Felicidades estará disponible desde el viernes 18 de diciembre de 2026, exclusivamente en Netflix.

La película tendrá un lanzamiento mundial, lo que permitirá que la historia que conquistó al público argentino llegue a espectadores de diferentes países, en plena temporada de fiestas de fin de año.