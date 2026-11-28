Wanda Nara volvió a acaparar todas las miradas, esta vez lejos de los estudios de televisión. La empresaria fue una de las invitadas especiales del recital que María Becerra brindó este viernes 27 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La conductora de MasterChef Celebrity participó del segmento de moda que la cantante incorporó a sus espectáculos y recibió una importante ovación de los presentes.

Su aparición se produjo durante la interpretación de Sexo es la moda, uno de los temas que convirtió el escenario en una pasarela de celebridades.

El impactante look de Wanda Nara en el show de María Becerra

Para la ocasión, la empresaria apostó por un vestido negro con transparencias, aplicaciones brillantes y una extensa cola.

El diseño contó con una pronunciada abertura delantera, espalda descubierta y bordados geométricos que aportaron movimiento y luminosidad al conjunto.

Wanda recorrió la pasarela ante los aplausos del público y protagonizó un afectuoso abrazo con María Becerra sobre el escenario.

Tras su participación, la mediática compartió imágenes de los preparativos y del encuentro con la artista en camarines. Por su parte, la cantante le dedicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales.

María Becerra cerró una serie de ocho recitales con una pasarela de famosos

La presentación de Wanda Nara coincidió con el cierre de las ocho funciones que María Becerra realizó en Buenos Aires como parte de su Quimera Tour.

Con una imponente puesta escénica de 360 grados, la cantante combinó música, moda, coreografías y participaciones especiales.

Por la pasarela también desfilaron Zaira Nara, Eva de Dominici, Carmen Barbieri, Valentina Cervantes y Marta Fort, entre otras figuras.

La participación de Wanda se produjo en medio de sus conflictos judiciales y mediáticos, aunque durante la noche del viernes la empresaria dejó de lado las polémicas para disfrutar de su faceta artística.