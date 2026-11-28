Luego de atravesar días de incertidumbre y preocupación, Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani, continúa recuperándose en su casa tras la cirugía cerebral a la que fue sometido el pasado 18 de noviembre.

En medio de una evolución favorable, el productor televisivo sorprendió a su entorno con un pedido relacionado con su futuro profesional.

El encargado de dar a conocer la novedad fue Ángel de Brito, quien mantiene una estrecha amistad con la pareja y brindó detalles sobre el presente del empresario en LAM, por América TV.

El inesperado pedido de Mariano Chihade tras recibir el alta médica

Según contó De Brito, el productor ya retomó el uso de su teléfono celular y manifestó sus ganas de volver a trabajar y ponerse al frente de sus responsabilidades laborales.

La actitud de Chihade sorprendió a su entorno, debido al poco tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica.

El conductor de LAM también transmitió tranquilidad sobre su evolución y adelantó que tenía previsto visitarlo en su domicilio.

Por el momento, el fundador de Mandarina Contenidos continúa con su recuperación y no se confirmó cuándo retomará formalmente sus actividades profesionales.

Qué le pasó a Mariano Chihade, la pareja de Mariana Fabbiani

El productor fue operado el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, luego de que los especialistas detectaran una imagen nodular en su cerebro mediante una resonancia magnética.

De acuerdo con el parte médico oficial, la intervención se desarrolló sin complicaciones y su evolución durante los días posteriores fue favorable.

El domingo 22 de noviembre recibió el alta hospitalaria para continuar con los cuidados correspondientes en su domicilio.

Durante todo este proceso, Mariana Fabbiani priorizó el acompañamiento a su pareja y se ausentó temporalmente de la conducción de DDM, ciclo en el que fue reemplazada por distintos integrantes del canal.

Ahora, las novedades compartidas por Ángel de Brito aportaron tranquilidad al entorno del productor, que transita una nueva etapa de su recuperación junto a su familia.