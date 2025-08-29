ESCUCHÁ RN RADIO
Una espectadora se subió al escenario de «Pretty Woman»: la reacción de Florencia Peña

Sobre el final de la obra, una mujer sorprendió a los actores.

Juan Ingaramo y Florencia Peña

Los artistas de «Pretty Woman» se sorprendieron sobre el final de la función al ver a una espectadora irrumpir en medio de la coreografía final, previo al saludo al público.

¿Qué hicieron los actores con la espectadora en el escenario?

Sus protagonistas, Florencia Peña y Juan Ingaramo, se tomaron con humor la irrupción de la mujer y, como ya estaba arriba del escenario, optaron por bailar con ella, en lugar de sacarla.

La mujer besó a los actores, los abrazó, bailó, aplaudió y estaba tan contenta que le siguieron el juego.

«Esto es lo que queremos», dijo la protagonista de la obra, que la aplaudió por su coraje y hasta la rescató porque estuvo a punto de caerse del escenario.


